El Arosa conocerá el lunes su rival en Copa del Rey, que apunta a ser de Primera RFEF

El sorteo de la Copa del Rey tendrá lugar el lunes RFEF

El Arosa conocerá el lunes su rival en la Copa del Rey, cuya primera eliminatoria se celebrará la última semana del mes de octubre. La RFEF dio a conocer en las últimas horas la distribución de los grupos para el sorteo que se realizará el lunes a partir de las 13 horas. Entrarán en liza 112 de los 116 equipos participantes en la presente edición, ya que quedan exentos los cuatro clubes que disputarán las Supercopa (FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Real Sociedad). Desde la temporada pasada, las bases de competición establecen los emparejamientos agrupando a los equipos por proximidad geográfica y buscando, hasta donde sea posible, que los clubes de inferior categoría se enfrenten a los de mayor categoría

El Arosa estará encuadrado en el grupo I, donde sólo hay tres equipos de Primera División: RC Celta, RC Deportivo y Racing de Santander. Ninguno de ellos será el rival de los vilagarcianos, ya que jugarán contra los ganadores de las eliminatorias de Preferente que se resuelven este fin de semana (Ribadesella - SD Noja y Auriense CA - CD San José) y con el clasificado como semifinalista de la Copa RFEF, que es el Salamanca CF UDS.

A partir de ahí, hay cuatro equipos de Segunda División en este ámbito geográfico para el sorteo. Son Real Oviedo, Burgos, Sporting de Gijón y Valladolid. Tres de ellos se emparejarán con los tres equipos de Tercera (Covadonga, Laredo y Gijuelo), mientras que el otro le caerá en suerte a uno de los ocho equipos de Segunda RFEF, entre los que se encuentra el Arosa, junto a Numancia, Coruxo, Gimnástica Segoviana, Real Ávila, UD LLanera, Gimnástica de Torrelavega y Atlético Tordesillas. Así las cosas, la probabilidad de que el Arosa reciba a un equipo de Segunda A se limita a un 12,5%.

El resto de enfrentamientos serán entre equipos de Segunda RFEF y de Primera RFEF, categoría en la que habrá siete equipos en el bombo: Mirandés, Leonesa, Zamora, Ponferradina, Pontevedra, Unionistas y UD Ourense. Por tanto, hay casi un 90% de opciones de que el Arosa recibal en A Lomba a un riva de Primera RFEF.

El partido se jugará por la semana, justo entre las visitas que los arlequinados realizarán al País Vasco para medirse al Sestao, que también jugará Copa esos días pero ante un Primera División al clasificarse desde la Copa RFEF, y al Portugalete.