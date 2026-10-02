Álex Rey: "Debemos ser más agresivos"

Álex Rey se lleva el balón ante la presión del jugador del filial del Alavés Carlo Viso durante el último partido de liga disputado en A Lomba, donde marcó un gol de cabeza Gonzalo Salgado

El Arosa se presentará este domingo en O Couto (17 horas) para medirse al Ourense CF en la quinta jornada de liga de Segunda RFEF con las bajas de Morante, Lombao y Pedro, que sufrió un problema médico durante la semana. Gonza Fernández espera poder contar ya con Xandre, que completó otra semana al ritmo de sus compañeros, al igual que Mateo Arellano, que ya jugó unos minutos en liga el domingo en A Lomba ante el Alavés B.

Tras el penúltimo entrenamiento de la semana, se pasó por la sala de prensa de A Lomba el delantero vigués Álex Rey, que marcó en las dos últimas jornadas. “Estamos tranquilos, pero responsabilizados, obviamente, porque es una situación que no esperábamos ni merecíamos”, dijo en relación a la goleada sufrida en el último partido, que deja al equipo penúltimo con dos puntos tras el primer mes de liga. “Queremos darle la vuelta lo antes posible a esto”.

Con 13 goles encajados en cuatro partidos, todas las miradas apuntan a la defensa del Arosa. Sin embargo Álex Rey cree que el problema es de todo el equipo. “Todo pasa por defender bien desde arriba, estar juntos y hacer las cosas bien desde el primero al último, sin responsabilizar a nadie porque somos un equipo”. El remedio para rebajar la cifra de goles encajados no pasa por darle la vuelta al calcetín y cambiar por completo la idea de juego, encerrándose en área propia. Álex habló de “ser más agresivos e intensos”, que es lo que demanda la adaptación a la categoría. E incidió en “ganar duelos y no conceder” como aspectos a mejorar.

En ataque, con seis goles anotados, el Arosa fluye y genera como lo hacía en Tercera hace unos meses. “Con balón estamos muy a gusto. Nos sentimos por momentos superiores sin temer a nadie”, de ahí la importancia de mejorar en el aspecto defensivo. “Nosotros notamos que estamos cerca de la victoria, sentimos que va a llegar y estamos convencidos de ello. Necesitamos tener la cabeza fría y la madurez suficiente en determinados momentos de partido”.

El domingo en O Couto al Arosa le espera un recién descendido que ha cambiado completamente su plantilla. Con el morañés Manu Rodríguez como encargado de configurarla, junto al técnico Jorge Cuesta, el Ourense CF mezcla veteranos con mucha experiencia en la categoría y jóvenes que tratan de hacerse un nombre. A pesar de que el proyecto es nuevo, su inicio de campeonato ha sido bueno, con 9 puntos sumados de 12 posibles. “Ellos pueden jugar combinativo, pero también directo”, comentó Álex. “Nos esperamos un partido complicado, pero vamos a ir a por los tres puntos en un buen escenario. Queremos dar una alegría a la afición. Nos lo merecemos todos, también cuerpo técnico y jugadores”.

El Arosa ya sumó en sus dos salidas a Amorebieta y Lezama. A domicilio está compitiendo bien. Álex Rey sabe que, en cuanto llegue la primera, la perspectiva será otra. “Los partidos se deciden por detalles y tenemos un hambre bestial para ganar de una vez por todas”.

A nivel personal el delantero vigués se encuentra “muy bien”, aunque cambiaría las buenas sensaciones que tiene en lo individual por mejores resultados del equipo. Álex es una alternativa más en el ataque del Arosa, donde hay mucha competencia. “Nosotros estamos para dar el máximo y ponérselo difícil al míster”.

Un rival hecho desde cero

El Ourense CF rehizo toda la plantilla este verano tras su descenso, ya que jugadores como Álvaro Ratón, Carmona, Hugo Sanz, Jelbat o Jerin, entre otros, siguen en clubes de Primera RFEF. Además el Numancia se llevó a Amín y Aranzabe, por razones económicas. A partir de ahí los pontinos se pusieron a fichar para armar un equipo desde cero. Apostaron por jugadores con experiencia en la categoría, como el portero Diego García (Arenteiro), los defensas Miguel Cera (Extremadura), Algisí (Orihuela) e Iván Muñoz (Estepona), los centrocampistas ex granates Jesús Cambil y Facu Ballardo, o el atacante Marquitos (Arenteiro). Junto a jóvenes como Jorge Domingo (Castellón B), Manu Buide (Lugo B), Manu Dela (Eibar C), Rami (Fuenlabrada), Meli (Bergantiños), Robus (Alcorcón B), Viti Oliver (Tenerife B) o un Íker Punzano que es el único que estuvo el año pasado, cedido por el Villarreal.

A pesar de estar aún en construcción, el Ourense CF ya ha logrado buenos resultados gracias a la veteranía de sus futbolistas, que saben cuidar los detalles y controlar los partidos. Una experiencia que el Arosa, aunque expone mucho más a nivel de juego, aún está tratando de adquirir a contrarreloj.