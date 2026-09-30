El Arosa SC espera tener sus nuevas equipaciones en 15 días

Los arlequinados siguen jugando con la equipación antigua Gonzalo Salgado

El Arosa SC todavía no sabe qué va a pasar con su conflicto con Kappa. Lo cierto, es que la entidad presidida por Manolo Abalo ya trabaja con Mercury como nueva marca de ropa deportiva, aunque esta campaña convivirán las dos para que los niños de la base del club no tengan que realizar otro desembolso.

Desde la directiva esperan que las camisetas del primer equipo lleguen en los próximos 15 días, aunque todavía no hay una fecha oficial para la recepción de las mismas, ya que la decisión de firmar con Mercury se tomó hace escasos días. “Calculamos que en dos semanas estarán aquí. Esta temporada tiraremos con las dos marcas para no hacer a la gente gastar otra vez”, explica Abalo.

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El presidente es consciente de que el equipo no está atravesando un buen momento en cuanto a resultados, pero espera que los aficionados sigan al pie del cañón.

“El equipo no está en la mejor situación, pero en los peores momentos es cuando más hay que seguir apretando”, señala Abalo. “El entrenador está trabajando para no repetir errores. El gol arriba lo tenemos, ahora lo que nos falta es cerrar la portería, hay que poner el autobús”, dice.

“Hace cuatro años, cuando también ascendimos a Segunda RFEF, al principio parecía que nos íbamos a salvar porque empezamos con muy buenos resultados. Ahora está pasando al revés y ojalá consigamos el objetivo de mantener la categoría”, comenta el presidente arlequinado. Este domingo, el Arosa SC visita O Couto para medirse al Ourense CF a las 17:00 horas, un partido para el que el la entidad puso a disposición de los socios un autobús.

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“Por el momento hay 24 personas apuntadas. La fecha límite es el viernes, si no se llega a 50 puede ser que tengamos que anularlo”, lamenta el dirigente del Arosa SC. Asimismo, los arlequinados llegaron a un acuerdo con el equipo local para fijar el precio de las entradas de la grada de preferencia en 10 euros.

Por otro lado, el autobús tiene un coste también de 10 euros para los socios, mientras que los de carnet especial viajan de manera gratuita. Una jornada fuera que deja respirar el césped de A Lomba, otra vez en el punto de mira.

“Hablar del campo es tontería. El otro día no perdimos por el campo, sino por no hacer las cosas bien en defensa”, insiste Abalo. “Con el césped sufrimos lo mismo todos los años. A ver si va recuperando y creciendo porque sí que más bien parece una pradera”, lamenta Manolo Abalo.

La buena noticia para el Arosa SC pasa por la aceptación del recurso presentado ante competición para que no se hiciese efectiva la multa por jugar con los parches de Tercera RFEF en la primera jornada liguera de la Segunda RFEF. De este modo, el Arosa SC no tendrá finalmente que desembolsar nada a la Federación Española de Fútbol.