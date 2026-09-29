Competir con un hándicap

El Arosa es el quinto equipo de su liga que más goles ha marcado en este primer mes de competición, pero encaja más de tres de media por partido Gonzalo Salgado

Después del primer mes de liga el Arosa es el segundo equipo más goleado de los cinco grupos de Segunda RFEF, integrados por 90 clubes. Sólo el CD Arnedo, colista del grupo II, ha encajado más goles que los vilagarcianos. Un total de 14, uno más que los arlequinados. “No somos capaces de defender determinadas situaciones... a este ritmo es imposible que te dé para competir”, dijo Gonza Fernández el domingo en A Lomba tras el 2-5 ante el Alavés B.

Lo cierto es que el técnico de Oia no es capaz de dar con la tecla para que el equipo eche el candado y no tiene fácil solución. Ha probado de todo. Desde defender con una estructura de cinco zagueros a presentar cuatro líneas defensivas diferentes en estos partidos. Y visto lo visto, tendrá que seguir haciéndolo.

Con el central salmantino Morante lesionado, que es el zaguero que atesora más experiencia en la categoría de la plantilla, Gonza optó por repetir con Torrado, Hugo García, Samu Santos y Hugo Torres de inicio ante los vitorianos. La misma defensa con la que inició la segunda parte en Lezama ante el Basconia. Pero este domingo en el descanso ya movió ficha, con el debut de Edgar en liga.

Gonza hace cambios y busca soluciones, tratando de encontrar la solidez que le falta a su equipo cada vez que el rival le ataca esa última línea. “Nos estamos pegando tiros en los pies nosotros solos”, dijo el técnico tras encajar tres goles en seis minutos, que nacieron en dos córners y un saque de banda. “Ahora toca analizar y valorar lo que está pasando para tomar alguna solución. Habrá que darle una vuelta”.

El técnico dispone de otras opciones para los laterales, como Mario García y Xandre, aún inéditos en liga, o Pedro, que sólo jugó 20 minutos en Bilbao. En el centro de la defensa, en cambio, ya todos han disfrutado de al menos media parte, y el Arosa siempre ha encajado en esos períodos. De momento el equipo está lejos de ser fiable a nivel defensivo. Y salvo que se produzca una evolución de rendimiento a nivel individual en jugadores no habituados a esta categoría, todo hace indicar que deberá convivir con este hándicap. Un inconveniente que le aleja de las victorias, puesto que encaja como mínimo dos goles por partido, pero que le ha dado para sumar un punto en los campos de Amorebieta y Basconia.

Y es que el Arosa a nivel ofensivo sí está dando el nivel en Segunda RFEF. Ha marcado 6 goles, repartidos entre sus tres delanteros: Gabri Palmás (3), Álex Rey (2) y Jorge Maceira (1). Una cifra que le convierte en el quinto equipo más realizador del grupo, sólo superado por el líder Bergantiños y por tres equipos que se han aprovechado de su fragilidad (Alavés, Gernika y Basconia). Además, en los cuatro partidos disputado el equipo de Gonza ha generado ocasiones claras para incluso aumentar su producción. Genera y encuentra el camino al gol, que en teoría es lo más difícil en el fútbol, pero hace aguas a nivel defensivo, donde sigue en construcción.

Con este panorama empieza a preparar la siguiente cita, con la que deja atrás un primer mes negativo ante los equipos vascos. Será el domingo a las 17 horas en O Couto ante el Ourense CF, que con 9 puntos es quinto. El partido ante los pontinos inicia un miniciclo de derbis, ya que en quince días los arlequinados recibirán en A Lomba también a las 17 horas al Bergantiños.

Autobús para la afición

En su primer partido a domicilio en tierras gallegas esta temporada, el Arosa fleta un autobús para que la afición pueda arropar al equipo el domingo en el campo de O Couto. El coste es de 10 euros para los socios, que pueden anotarse en las oficinas del club durante la semana de 17 a 21 horas.

Primera victoria de los juveniles

El equipo juvenil A del Arosa logró su primera victoria en Liga Nacional al imponerse el sábado en Redondela al Choco por 0-1. El único gol del partido llegó en el tiempo de aumento, ya en el 94, obra de Xavi Durán. Con este triunfo el Arosa sale de la cola y con 4 puntos en su casillero es decimocuarto. La próxima jornada recibe al Escola de Fútbol Denis Suárez, que lleva 2 puntos.

Por su parte, el Boiro empató 1-1 ante el Val Miñor B con un tanto de Izan Piñeiro en la segunda parte. Es el primer punto de los de Barraña, que siguen colistas.