"Mercury" se convierte en la nueva marca de ropa deportiva del Arosa 

El presidente del Arosa, Manolo Abalo, durante la última asamblea de socios Mónica Ferreirós

El Arosa ha cambiado de proveedor de ropa deportiva. A la espera de resolver el conflicto con Kappa, que le ha dejado de suministrar por el impago de una deuda vencida de 44.025,08 euros, que el club no reconoce en su totalidad (el presidente dijo que sólo son 25.000 euros), el club ha anunciado a los jugadores de la base que tanto esta como la próxima temporada será la firma "Mercury" la que los vista.

Con el cambio se busca "disponer de las prendas deportivas en un plazo de tiempo razonable y no seguir acumulando retrasos". De esta forma "convivirán las dos marcas y los niños que tengan la ropa de marca Kappa podrán utilizarla también", ya que la adquirieron la pasada temporada. "La ropa es del mismo color y similar a la utilizada actualmente. En el caso de las tallas, comparando varias prendas entre las dos marcas, no se aprecian diferencias", dicen desde la directiva, que esta tarde mantuvieron una reunión con los jugadores y padres de la cantera para dar explicaciones.

"En los próximos días dispondremos de muestrario para probar en el club. La forma de comprar y los precios se mantienen igual que hasta ahora y los pedidos ya realizados y pagados se gestionaran ya directamente con Mercury".