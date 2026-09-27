Molo Casas: "Sabíamos que el partido iba a ser largo y con 2-3 se rompió"

Molo Casas se marchó contento con el resultado, aunque no tanto con la falta de control del juego de los suyos en determinados momentos Gonzalo Salgado

Molo Casas, técnico del Alavés B, reconoció que su equipo no estuvo cómodo en A Lomba pese al 2-5. “La valoración es positiva por el resultado, pero mi equipo no me ha gustado en ciertas fases del partido. Iniciamos muy bien, nos pusimos por delante, pero cuando íbamos muy altos estiramos mucho la línea defensiva. No hemos sido contundentes y ellos nos transitaban o nos hundían en posicional".

El Alavés B fue más contundente que su rival y tuvo que cambiar su dibujo para contrarrestar al Arosa. "Cuando mejor estaban ellos hicimos el 0-2, pero no nos lo estábamos mereciendo. Con el 1-2 cambiamos estructura para igualar su amplitud y el inicio de la segunda parte fue positivo. Sin embargo, cuando mejor estábamos llegó su empate”.

A partir de ahí el Arosa volvió a ser muy frágil. “Sabíamos que el partido iba a ser largo, y con el 2-3 el partido se rompió. Hemos detectado que el Arosa es un equipo bastante valiente, pero eso tiene muchos riesgos. Son ganadores de duelos, pero entendimos que están muchas veces en el filo porque hay muchos espacios si encadenas un par de pases. No hemos hecho mucho juego posicional y el plan de partido iba por ahí. El Arosa genera muchas situaciones, tienen mucha movilidad, pero habíamos visto esa debilidad que hemos aprovechado”.