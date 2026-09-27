Gonza: “No podemos tirar el partido así”

Gonza Fernández estaba molesto y frustrado por las facilidades que da su equipo Gonzalo Salgado

“Estamos muy lejos de competir un partido. Hay que estar concentrado los noventa y pico minutos, en todas las acciones”, empezó analizando Gonza Fernández en sala de prensa. “Hicimos buenos minutos, competimos contra un muy buen equipo, pero no podemos tirar el partido así. Tan rápido, con situaciones que están controladas, situaciones a balón parado… Eso es lo que te hace estar lejos de los partidos y lo que hace que pierdas 2-5. No somos capaces de defender determinadas situaciones. Tenemos que volver a analizarlo, pero a este ritmo es imposible que te dé para competir”, lamentaba el de Oia.

Y es que la sensación del técnico fue la misma que invadió la grada. “Nos estamos pegando tiros en los pies nosotros solos. Tenemos que seguir insistiendo en que todos los momentos son importantes. Tenemos que castigar cuando las tenemos, porque en muchos momentos del partido fuimos mejores que el Alavés B, pero lo que manda es el resultado. Hacemos muchas cosas para que se sientan incómodos”.

Gonza lleva buscando soluciones durante este primer mes, pero de momento el equipo no está dando el nivel al encajar demasiado. “Como no empecemos a estar más concentrados en acciones que te matan es imposible. No podemos estar todo el rato teniendo que reponernos a los goles encajados. Tenemos unos momentos de desconexión brutales que nos penalizan a la mínima. O lo corregimos o no ganaremos. Hay que pensar que así no podemos competir. No puede ser que en casa 0-4 y 2-5. Hacemos buenos minutos con otros que son un desastre".

Antes de pensar en la visita a O Couto, al Arosa le toca reflexionar "analizar y valorar lo que está pasando para tomar alguna solución". Gonza sabe que que "es una cuestión de que encajamos mucho. Con balón castigamos, pero si estamos más concentrados en momentos muy concretos o en acciones muy puntuales, seremos mucho mejores. Tenemos que estar bien ordenados por detrás de la pelota, pero no tener esa sensación de debilidad y de que a la mínima te van a hacer gol”.