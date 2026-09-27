El Arosa vuelve a hacer aguas en A Lomba

El filial vasco demostró que este año aspira a luchar por las primeras plazas GonzaloSalgado

El Arosa volvió a caer goleado en A Lomba. Esta vez fue el Alavés B el que se impuso 2-5 en otro partido condicionado por la falta de seguridad y de contundencia defensiva de los locales, que han encajado 13 goles en los primeros cuatro partidos de liga.

En cuanto al juego con balón, el equipo de Gonza Fernández tuvo fases en las que dominó e incluso consiguió nivelar un 0-2 en contra con los tantos de Álex Rey, antes del descanso, y Gabri Palmás al inicio de la segunda parte. Pero la fragilidad atrás le condenó en apenas seis minutos, tramo en el que encajó tres goles que convirtieron el último tercio del encuentro en un mero trámite.

Ante la baja por lesión de Morante, Hugo García repitó como central derecho en la defensa de cuatro que alineó Gonza Fernández. Rivera y Álex Rey fueron las novedades en ataque, junto a Iñaki y Palmás, mientras que repitieron en el centro del campo el dúo coruñés que forman Remeseiro y Concheiro.

Torrado trata de desbordar al joven Izei, que está en dinámica con el primer equipo esta temporada Gonzalo Salgado

El “Miniglorias”, como cabría esperar, vino a un campo de A Lomba en un mal estado a intentar ser muy vertical, aprovechando la calidad por dentro de futbolistas como el ex del Villarreal Carlo Viso y su pichichi Lander Pinillos, y la velocidad en las bandas de Alberca e Izei. Los vitorianos empezaron mejor, con mucha determinación y ya en el primer minuto avisaron al penetrar por la derecha con el lateral ovetense Ballestero, cuyo remate lo envió a córner Chema. La siguiente fue el 0-1, a los siete minutos. El Alavés B jugó rápido y con precisión por dentro y filtró el pase al espacio sobre el extremo derecho Alberca, que le ganó en velocidad a Hugo Torres y cedió para que su compañero Izei marcase a puerta vacía.

Un jugador del filial del Alavés corta el avance de Rivera en una acción de la primera parte GonzaloSalgado

El Arosa empezó a encontrarse a sí mismo tras el 0-1. Tuvo una ocasión clarísima para empatar. En una pifia del portero Rubén Montero, cuyo despeje interceptó Álex Rey, quedando el balón franco para Iñaki, cuyo remate tocó lo justo el portero del filial para mandar a córner. El Arosa pasó a dominar y el Alavés a defender y contraatacar, con su técnico Molo Casas protestándolo casi todo en la banda.

Los aficionados locales tendrán que seguir esperando para ver ganar a su equipo GonzaloSalgado

El equipo de Gonza empezó a darle mucha amplitud al juego, sobre todo por banda derecha, mientras el filial trataba de armarse para cerrar espacios y defender su área. El Arosa volvió a estar cerca del empate. Combinaron Álex Rey, Palmás y Rivera, que fue el que remató con la derecha desviado. El partido estaba para el empate, pero llegó el 0-2. Combinaron otra vez los visitantes en zonas interiores en campo contrario y volvieron a filtrar el pase buscando la velocidad de Alberca, determinante. El navarro, ex del Utebo, le ganó la acción a Torres y marcó en el mano a mano.

El Arosa consiguió levantarse de inmediato de este segundo mazazo. Y acortó distancias. En una gran acción en la derecha entre Rivera y Torrado, que puso un centro que cabeceó al fondo de la red Álex Rey. Un gran gol que se merecían los locales.

Álex Rey recortó distancias a centro de Carlos Torrado Gonzalo Salgado

El partido se fue al descanso completamente abierto. Con diferentes armas, ambos equipos habían demostrado en la primera parte su capacidad para hacer daño al rival.

Los dos técnicos movieron ficha en el descanso. Edgar y Lucas Castro entraron por Samu y Rivera en los locales, pasando Iñaki a la derecha. En los visitantes, Fontana relevó al punta Taz, mientras que entró el pontevedrés Goitia, pasando el Alavés B a defensa de tres y carrileros: el ex del Alondras en el derecho y Ballestero en la izquierda. De inicio, el “Miniglorias” consiguió sacudirse el dominio del Arosa, pasó a estar más protegido y a contener mejor las llegadas por fuera de los locales.

Mejor ambiente en A Lomba respecto al partido ante el Gernika GonzaloSalgado

El partido pasó a librarse en muchos duelos en todas las partes del campo. Y en ese contexto el Arosa tiene jugadores en ataque que saben buscarse muy bien la vida. Apareció Álex Rey descolgado en medio campo como pasador y Palmás en el papel de ejecutor. El moañés recibió el pase de su compañero al espacio y definió con un remate abajo al palo corto. Muy buen gol. El 2-2 antes de la hora de juego abría un nuevo escenario, con el público ya más encendido. Parecía que el Arosa esta vez sí iba a poder estar cerca de la victoria ante su afición, pero volvió a hacer aguas atrás.

Tres goles encajados en seis minutos

El equipo arlequinado siguió falto de confianza en defensa y en cuanto los visitantes se volvieron a estirar y atacaron la última línea, le hicieron un daño tremendo. En un tramo de apenas seis minutos el Arosa encajó tres goles. Todo empezó en el 62, en una opción clara de Fontana en el que salvó in extremis Chema, enviando a córner. En ese saque de esquina llegó el 2-3. Lanzó Viso al segundo palo y cabeceó Paco Sanz con un remate en parábola que sorprendió a Chema.

El filial lo celebró con rabia. Aunque tiene jugadores muy jóvenes y cometen errores por esa inexperiencia, también tienen personalidad y convicción para aprovechar los momentos del partido. Tras el 2-3 se lanzaron a la yugular del Arosa. El partido se dinamitó para los locales. Y es que nada más saltar al campo Hugo Martínez hizo el 2-4 al rematar en área a placer un centro raso desde la derecha de Fontana, en una acción rápida de saque de banda que cogió a la defensa local muy poca activa.

Caída de Rivera en área visitante, que protestó alguna parte de la grada Gonzalo Salgado

Con el Arosa grogui, llegó el 2-5. Chema sacó de la escuadra una falta directa de Goitia, enviando a córner. En ese saque de esquina, Carlo Viso puso un gran centro en la segunda acción con el exterior al área, donde marcó con oportunismo de nuevo Hugo Martínez, firmando un doblete en un abrir y cerrar de ojos. El Arosa volvió a ser superado claramente en área en ese centro.

De ahí al final el equipo local no dejó de atacar, pero el filial defendió bien su área y apenas dio opciones de remate. Entraron Martín Diz y Mateo Arellano, también Jorge Maceira. El tiempo se fue consumiendo con todo decidido, ya que la diferencia en el marcador era demasiado amplia y no llegó un gol que abriera la puerta a un milagro.

La afición encajó esta segunda derrota en casa con cierta resignación. Hubo mejor entrada que en el primer partido. Después de un mes de liga, el Arosa sigue sin ganar y es penúltimo con dos puntos. La próxima semana visitará al Ourense CF, que suma 9.rga por 3-2. El equipo sigue sin ser fiable en defensa, a pesar de que su técnico va realizando cambios cada semana e incluso durante los partidos.