Iñaki Martínez: "Vamos a conseguir ser sólidos, no estaremos mucho tiempo abajo"

Iñaki Martínez durante una jugada en el partido ante el Gernika Gonzalo Salgado

En lo estrictamente deportivo, el Arosa SC continúa con la mente puesta en revertir sus resultados iniciales en Segunda RFEF. Los arlequinados reciben este domingo 27 de septiembre al filial del Alavés, en el que será el segundo encuentro en casa y el reencuentro con una afición que no deja de llevarse sorpresas.

El Municipal levantará el telón a las 17:00 horas para recibir de nuevo a un equipo vasco y con el objetivo de sumar los tres primeros puntos de la temporada. “La semana fue muy bien, al contrario que cuando fue en Amorebieta, empatar en los últimos minutos nos hizo ver las cosas de una manera distinta. Creo que tenemos ganas y nos veo muy bien”, dice Iñaki Martínez, uno de los capitanes del combinado arlequinado, en la previa del enfrentamiento en A Lomba.

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“Es un filial, un equipo al que le gusta jugar. Tienen mucha energía porque son jóvenes, tenemos que estar pendiente de sus jugadores diferenciales, va a ser un partido complicado”, recalca Iñaki Martínez.

El Alavés B llega a Vilagarcía de Arousa con la quinta posición de la tabla clasificatoria y seis puntos bajo el brazo gracias a sus dos últimas victorias consecutivas. “Es pronto para decir que van a estar arriba porque en esta categoría estamos viendo que cualquiera te puede complicar la vida, pero tienen jugadores de mucho nivel que pueden estar ahí”, insiste.

El Arosa SC lleva ya tres partidos en Segunda RFEF, por lo que las diferencias frente a la Tercera RFEF comienzan a notarse. “Creo que es un ritmo un poco más alto, se nota en algunos jugadores que se marca más la diferencia. Aquí si tienen 10 ocasiones, ocho te las van a meter, y a lo mejor eso en Tercera no lo hacían”, dice Iñaki Martínez.

En cuanto al nivel ofensivo, el equipo de Gonza Fernández está registrando unos buenos números, pero en cuanto a lo defensivo está siendo más complicada la adaptación a la categoría. “Estamos encajando goles. En ataque nos cuesta menos llegar con claridad y tener ocasiones. Tocando algunos detalles y puliendo algunas cosas vamos a ser más sólidos. El año pasado también hubo una época que encajábamos goles en todos los partidos, pero al final fuimos sólidos y se vio con las porterías a cero que tuvimos. Creo que este año va a ser un poco lo mismo”, afirma.

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Asimismo, desde el vestuario confían en empezar a sumar victorias al casillero para no seguir dejándose puntos atrás, a pesar de que pueda resultar muy complicado. “Somos un equipo recién ascendido y tratamos con equipos que están asentados en la categoría. Ganar te da una confianza extra que te va a hacer jugar mejor”, comenta Martínez.

Un grupo que confía en remontar la situación actual, conscientes de que será complicado mantenerse en la zona media de la tabla durante toda la temporada.

“El grupo que tenemos nos va a dar fuerzas para intentarlo. A veces estaremos abajo pero hay que ser fuertes y hacernos duros, yo creo que no vamos a estar mucho tiempo ahí”, insiste el capitán. Asimismo, esperan que A Lomba sea un fortín este domingo, ya que las temperaturas comienzan a descender tras largos meses de calor que complicaban la asistencia de los espectadores, especialmente en las zonas en las que no llega a dar del todo la sombra. “Sin la afición es todo diferente, en casa los sentimos”, dice Martínez.

El estado de A Lomba, otro condicionante

El estado del Municipal de A Lomba vuelve a estar en el punto de mira. Después de que, finalmente el club y Concello acordaran que las últimas obras planeadas se realicen a final de temporada, hay zonas del campo que no están en un estado óptimo para el desarrollo de la competición.

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“Hay zonas que dejan bastante que desear, ya se vio el otro día en el partido en casa. Muchas no son ni césped, no sé ni cómo llamarle. Es cierto que tiene estado peor, pero está bastante mal”, lamenta Iñaki Martínez. “El calor pegaba muy duro y también le estaría dando al campo. Esperamos que puedan meterle cualquier cosa, cuidarlo y que vaya a mejor porque nos va a beneficiar”, recalca el capitán del Arosa SC.