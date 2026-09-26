El Arosa busca ganar en un césped castigado

fútbol arosa vs gernika GonzaloSalgado

Las buenas noticias no dan llegado para los aficionados del Arosa SC. El equipo de Gonza Fernández espera revertir esta situación hoy a las 17:00 horas en el Municipal da Lomba en el enfrentamiento ante el Alavés B. Los arlequinados buscan los tres primeros puntos en Segunda RFEF ante otro filial, pero esta vez con el rugido de los suyos como empuje.

“Queremos hacer el mejor trabajo posible. Hay un rival enfrente que nos va a poner las cosas complicadas, pero tratamos de mejorar cada semana, queremos ganar sin volvernos locos”, comenta Gonza Fernández.

“Tenemos que seguir mejorando en los apartados que no estamos haciendo tan bien. La categoría nos está demandando ser más fiables a nivel defensivo, tanto de manera individual como colectiva”, señala el entrenador.

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En los tres primeros partidos, los vilagarcianos encajaron ocho goles. “Hay que ser más agresivos en el posicionamiento y ser capaces de disfrutar de los momentos sin balón. Si encajas dos goles por partido se te complica mucho el poder sacar tres puntos”, insiste Gonza Fernández. Lo cierto, es que las lesiones en la zaga también pasaron factura al combinado arlequinado, siendo Morante el último en sumarse a la enfermería.

“Tuvo momentos que no estuvo bien del todo para poder competir. Cuando se empiecen a recuperar todos vamos a encontrar esa regularidad”, destaca Gonza. En esta ocasión, el Arosa tendrá que enfrentarse a un Alavés B que llega con la quinta plaza bajo el brazo y dos victorias consecutivas.

“Tienen gente joven que está en dinámica de primer equipo y jugadores con mucha energía. Es un equipo vertical, que va al área y que normalmente juega con dos puntas”, destaca Fernández sobre su próximo rival.

“Creo que se trata de un equipo completo, que puede manejar varios registros”, recalca el entrenador arlequinado Entre los jugadores visitantes se encuentra un viejo conocido para Gonza, como es Goitia. “Conozco sus capacidades. Le guardo muchísimo cariño”, destaca el técnico.

“Cuando podamos tenemos que imponer lo que nosotros queremos para que no se sientan cómodos”, insiste. A pesar de que la victoria todavía no se haya puesto del lado del Arosa SC, el entrenador destaca la mentalidad que viene mostrando el equipo. “Esta es la realidad de este año. Debemos de saber que tenemos que hacer las cosas muy bien y el equipo lo está demostrando”, dice Gonza Fernández.

El estado del campo

Si bien las condiciones climatológicas todavía no son las peores, el estado de A Lomb a vuelve a estar en el punto de mira, y es que en el partido ante el Gernika ya se pudo observar que hay zonas que no se encuentran en el mejor estado. “No estamos entrenando nada en él. Para nosotros es importante que el campo esté en buenas condiciones y no está nada bien”, denuncia Gonza Fernández.

“Por fuera parece que sí, pero está muy desregular, hay muchos botes y mucha diferencia de césped entre unas zonas y otras y es algo que condiciona a los dos equipos, pero para lo que nosotros queremos proponer evidentemente no nos beneficia”, lamenta el entrenador.

Lo cierto, es que la idea del cuerpo técnico era entrenar al menos una vez a la semana en A Lomba, pero todo parece indicar que finalmente eso no sucederá. “Es un hándicap importante a la hora de enfrentar los partidos. Y si no está bien el fin de semana todavía peor”, señala Fernández.

Otra de las tareas pendientes del Arosa SC pasa por saber manejar los distintos momentos del partido. “Todo el mundo está enchufado y eso es buenísimo. Tenemos la posibilidad de cambiar perfiles para volver a meternos en el partido si hiciese falta”, comenta Fernández.

La deuda con Kappa Otro de los frentes abiertos del Arosa SC pasa por la marca de ropa deportiva. Después de que Kappa reclamase una deuda de más de 44.000 euros a la entidad arousana, el presidente, Manolo Abalo, reconoce la misma, aunque no bajo la cantidad que exige la marca.



Abalo afirma la existencia de una deuda, pero la tasa en 25.000 euros. El próximo miércoles, la directiva se reunirá con Kappa para tratar de buscar una solución.