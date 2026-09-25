Pablo Goitia: “Nuestra idea es ir a por todo, a por el ascenso”

Goitia conduce el balón durante un partido de liga en las instalaciones de Ibaia Deportivo Alavés

El Alavés B visita el domingo al Arosa en el campo de A Lomba a las 17 horas en la cuarta jornada de liga de Segunda RFEF. El filial vitoriano llega con 6 puntos tras encadenar victorias ante la UD Llanera y el Oviedo Vetusta. En sus filas cumple su segunda temporada el extremo pontevedrés Pablo Goitia, que coincidió dos años en el Alondras a las órdenes de Gonza Fernández. “Le agradezco todo lo que hizo, confió en mí para darme la oportunidad y en gran parte el jugador que soy hoy en día es gracias a él”, dice desde Ibaia el joven, mostrando gratitud hacia el actual técnico del Arosa, con el que tuvo mucho protagonismo y un destacado rendimiento en sus dos primeros años como sénior.

Ahora, con 22, Goitia está “muy contento” en Vitoria-Gasteiz, “con el club, la ciudad, los compañeros, el entrenador... con todo”. La pasada temporada, en la que el “Miniglorias” fue subcampeón del grupo II por detrás del Real Unión y por delante de un UD Logronés, que ahora lidera la Primera RFEF, jugó poco más de 500 minutos y sólo fue titular en tres partidos. Este curso está teniendo más protagonismo y ya acumula más de 130 minutos. “Para mí fue una temporada distinta, al ser mi primer año en un filial y en un club grande como es el Alavés, por lo que fue de aprendizaje ya que el nivel de exigencia es mucho mayor. Hicimos una campaña increíble”.

Pablo Goitia, que estuvo dos temporadas a las órdenes de Gonza Fernández en el Alondras, vuelva a Galicia este domingo con el Alavés B para jugar en A Lomba Deportivo Alavés

El Alavés B perdió en la eliminatoria de ascenso ante el Jaén y este verano hubo bastantes cambios en la plantilla. Se fueron Diego Morcillo (Coria), Andoni Arzak (Sestao), Aser Palacios (Terrassa), José De León (Ponferradina), Alberto Moreno (Coria), Juanma (Marbella) y Joseda (Bergantiños). Además de Aitor Mañas, máximo realizador el año pasado con 7 goles, y que ya forma parte de la primera plantilla con Quique Sánchez Flores, que lo alineó de titular en el partido con el Getafe. También salieron cedidos Egoitz (5 goles) y Álvaro García, al Córdoba y al Villarreal B, respectivamente.

En los casos del portero canadiense Swiderski, Xanet Oláiz e Izei Hernández alternan el primer equipo con el filial. Swiderski jugó dos partidos en Segunda RFEF en lo que va de curso e Izei se estrenó el otro día ante el filial del Oviedo. Xanet, que ya disfrutó de la Primera División este año contra el Osasuna, aún no lo ha hecho con el filial, pero lo lógico es que los tres estén el domingo en A Lomba a las órdenes del técnico Manuel Jesús Casas, “Molo Casas”, ante el parón liguero por selecciones.

El Alavés B esta temporada se nutrió del segundo filial y del equipo juvenil, ya que sólo hizo dos fichajes: Hugo Martínez (Naxara) y el argelino Tazghat Bouguettaya (Tudelano). “Aunque hubo cambios, la idea este año es darle continuidad al trabajo que hicimos el año pasado e ir a por todo, a por el ascenso, con humildad en cda partido”, comenta Goitia, que dio sus primeros pasos en el Sagrado Corazón y el Salgueiriños, antes de incorporarse al Alondras, donde debutó en Tercera.

“Yo creo que el equipo tiene un nivel similar al del año pasado. Al darle continuidad al proyecto vamos a tener opciones de pelear por el ascenso”, reitera con ambición el pontevedrés, que tiene un compañero gallego en el equipo, el delantero coruñés Álex López.

Goitia está teniendo más protagonismo esta temporada en el Miniglorias

Las referencias del “Miniglorias” apuntan a que no se trata del típico filial al que le gusta amasar balón, sino que es capaz de ser agresivo, vertical y ganador de duelos. Goitia matiza que “somos un equipo polivalente, capaz de jugar cuando hay que ponerse, de ser vertical y sobre todo ser un bloque sólido defensivamente”.

A Pablo no se le olvida el último partido que jugó en A Lomba. Fue hace dos temporadas y marcó. Arosa y Alondras empataron 3-3, un resultado que dejó a ambos sin play-off. “Lo recuerdo perfectamente. Fue un partido raro y bonito. Los dos nos jugábamos mucho y el campo estaba lleno porque la gente ahí lo vive. Aunque no acabó como ninguno queríamos”. El domingo volverá. “Tengo muchas ganas”. Y estará respaldado en la grada por numerosos familiares. Entre ellos no podrá estar su hermano Jose, que el año pasado defendió la camiseta del Arosa en el equipo juvenil y esta temporada está en Tercera en el Alondras. “Está contento en Cangas, disfrutando y trabajando para hacerse un hueco en el equipo”.

Para el Arosa el partido del domingo es importante por lo sucedido hace dos semanas ante el Gernika. Los locales quieren brindarle la primera alegría en A Lomba a su afición. “Sabemos que son un buen equipo”, dice Goitia. “ Todavía no han ganado en casa, pero vamos sin ningún tipo de confianza”. El filial viaja el sábado a Galicia. El Arosa, por su parte, sigue preparando la cita. Sin Morante, que sufre una lesión muscular que le tendrá varias semanas de baja. Pero con Mateo Arellano y Xandre ya recuperados.