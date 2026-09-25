Kappa reclama más de 44.000 euros al Arosa SC

Los arlequinados siguen jugando con las equipaciones de la pasada temporada, en la que iniciaron su relación con la marca deportiva MONICA VILA

La empresa de ropa deportiva Kappa quiso salir al paso para aclarar los hechos comentados por el Arosa SC en relación a la ausencia de las nuevas equipaciones para esta próxima temporada.

En primer lugar señalan que “es completamente falso que los retrasos en la entrega de las nuevas equipaciones del primer equipo y de la base del Arosa SC sean imputables a una falta de compromiso o de capacidad de fabricación por parte de Kappa”.

Asimismo, en segundo lugar, explican el motivo por el que la entidad arlequinada sigue a día de hoy sin las equipaciones.

“El motivo exclusivo por el cual se ha suspendido temporalmente el suministro de mercancía al Arosa SC es que el club adeuda a Kappa la cantidad líquida, vencida y exigible de 44.025,08 euros (CUARENTA Y CUATRO MIL VEINTICINCO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS), correspondiente a suministros de material deportivo de la pasada temporada que han sido entregados, facturados y que se encuentran impagados a fecha de hoy”, explican.

Del mismo modo, continúan exponiendo que “conforme a las condiciones contractuales y a la legislación mercantil vigente, Kappa está legalmente facultada para suspender cualquier entrega subsiguiente de material mientras el club no se halle al corriente de pago de sus obligaciones financieras”.

Por último, la marca señala de manera directa a la directiva del Arosa SC, acusándoles de faltar a la verdad en las declaraciones hechas a este Diario el pasado 22 de septiembre.

“Kappa lamenta las declaraciones públicas de la directiva del club, las cuales faltan a la verdad y pretenden trasladar a esta marca, de forma desleal, la responsabilidad de la gestión y de las sanciones federativas impuestas al club y la pérdida económica al no disponer de equipaciones para sus aficionados, ocultando deliberadamente la existencia de una deuda morosa que impide el normal desarrollo de la relación comercial”.