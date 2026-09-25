El “Glorioso” visitó A Lomba tres veces en Segunda B hace ya cuarenta años

Arosa 83-84 en A Lomba. De pie de izquierda a derecha están Berto, Santi, Moncho Carnero, Sindo, Rafa Sáez y Amador. Abajo, García Barrio, Lago, Lezcano, Barciela y Manolillo Cedida por Rafa Sáez

El Arosa se ha enfrentado a lo largo de su historia en seis ocasiones al Deportivo Alavés, aunque el domingo será la primera vez que se mida a su filial. El "Glorioso" pasó por A Lomba durante tres temporadas hace más de cuarenta años, en Segunda B. En la que está considerada la etapa deportiva más brillante de la historia del club vilagarciano, al margen del año en Segunda División en 1950.

La primera fue 1983-1984, en la que el Arosa se estrenó en la categoría después del recordado ascenso de Olot. En aquel momento la Segunda B sólo constaba de dos grupos de 20 equipos (similar a la Primera RFEF actual), por lo que el Arosa estaba entre los mejores 78 clubes de España.

El entrenador elegido en Vilagarcía para el reto fue el asturiano Miguel Ángel Montes y hubo una docena de fichajes, como Berto Moreira (Deportivo), Amador (Sporting Atlético), el cambadés Richard Charlín (Gran Peña), Lago II (Murcia), Sindo González (Celta) o Manolillo Fernández (Almería).

Ese año el Arosa, que cayó en tercera ronda de Copa del Rey con el Osasuna, visitó a un Alavés recién descendido de Segunda A al término de la primera vuelta en Mendizorroza, cayendo por la mínima. En los vitorianos jugaban futbolistas como López Rekarte, que después hizo una gran carrera en Primera División en la Real Sociedad, el Barça y el Depor, Santi Idígoras, el "vikingo de Oñate" que fue una leyenda de la Real Sociedad y ganó una liga en 1981, el palentino Fernando Núñez, que después jugaría seis temporadas en el Pontevedra, o un joven Ernesto Valverde con 19 años. Además de un buen puñado de futbolistas con experiencia en Segunda.

El partido de vuelta fue en la penúltima jornada de liga en A Lomba, el 20 de mayo de 1984. En los prolegómenos el Arosa rindió homenaje al boxeador vilaxoanés Felipe "Pantera" Rodríguez tras reconquistar el título de campeón de España de pesos pesados. Fue la tarde también en la que se despidió Moncho Carnero de la afición, después de cinco temporadas en el club, dejando un grato recuerdo. El Alavés ganó 1-4 y acabó la liga tercero, por detrás de Sabadell y Logronés. El Arosa, decimoquinto, logró la permanencia con Javier García Barrio como máximo goleador del equipo con 15 goles.

La temporada siguiente, en la que Paulino Mouriño se convirtió en presidente del Arosa, fue la del histórico lleno en A Lomba en el partido contra el Pontevedra. Una jornada antes de ese recordado derbi, el Arosa estuvo cerca de ganar en Vitoria después de que Barrio marcara en la primera parte para el equipo entrenado entonces por el cordobés Pedro González "Pedrito", ex jugador del Real Madrid y padre de Lucas, componente del grupo "Andy y Lucas". Pero casi al final llegó el empate del Alavés por medio de Idígoras.

Arosa 84-85 en el Mini Estadi. De pie de izquierda a derecha están Lezcano, Berto, Sindo, Nino Lema, Barciela y Rafa Sáez. Abajo, Cabral, Guisande, Lago, García Barrio y Gustavo Blanco Cedida por Rafa Sáez

No fue una temporada fácil para el "Glorioso", que tuvo hasta cuatro entrenadores. El primero fue un joven Jose Manuel Esmal "Mané", que tres lustros después hizo historia en Vitoria al llevar al Alavés a la final de la Copa de la Uefa de 2001. En el partido de vuelta en A Lomba, en febrero de 1985, el Arosa se impuso por 2-1 "con una gran entrada que dejó en taquilla 784.000 pesetas", recoge en el libro de la historia del club Javier Bouzada Romero. El gol del triunfo lo marcó Sindo González cerca del final. El Arosa volvió a salvarse al finalizar cuarto, mientras que los vitorianos repitieron en el tercer puesto de una liga que ganó el Sestao.

Triste recuerdo

La temporada 1985-1986 fue la última en la que ambos equipos se vieron las caras. Quizá la más triste de la historia del centenario club vitoriano, que a final de liga fue descendido a Tercera por impagos. No pudo hacer frente a los cerca de veinticinco millones de pesetas que adeudaba a su plantilla. El miércoles 30 de julio de 1986 la comisión integrada por LFP y AFE emitió un comunicado anunciando su descenso administrativo. En liga acabó quinto y ganó en A Lomba 0-2. Fue a principios de diciembre de 1985. Por el Arosa formaron Berto, Sindo, Ney, Rafa Sáez, Lezcano, Lago, Fontán (Barciela, min. 65), Gerardo (Benito, min. 75), Lago y Alberto. En la alineación visitante, el cántabro Manolo Preciado, leyenda del Sporting de Gijón.

Arosa 85-86 en Santa Isabel. De pie están Carlos Fontán, Domínguez, Insua, Fernando Lezcano y Rafa Sáez. Abajo, Ney, Guisande, Lago, Sindo, Gómez y Gerardo Cedida por Rafa Sáez

El partido de la segunda vuelta en Vitoria fue una hecatombe para el Arosa (6-1). Otro mal trago de una temporada para olvidar. Hubo encierros de los jugadores por impagos, sanciones a algunos de ellos y la marcha del capitán Lezcano después de quince años en el club y tras vestir la camiseta del Arosa en 518 partidos oficiales, una cifra que le mantiene como el futbolista más importante de la historia de la entidad. La goleada en Mendizorroza provocó el cese del argentino Pacheco, uno de los tres entrenadores que tuvo el Arosa ese curso, en el que acabó 17º y perdió la categoría.