El Arosa medita cambiar de marca de ropa deportiva

fútbol arosa vs gernika GonzaloSalgado

El Arosa SC jugará de nuevo este domingo a las 17:00 horas con las equipaciones de la pasada temporada. El equipo de Gonza Fernández recibe al filial del Alavés en A Lomba sin poder lucir la nueva camiseta con la que se defenderán en Segunda RFEF. Desde la directiva se muestran muy enfadados con Kappa, y es que la marca se está retrasando demasiado con la entrega de las nuevas equipaciones, algo que ya sucedió el año pasado.

“No lo entiendo. A ver qué decisión vamos a tomar, porque igual tiene que ser drástica y haber un cambio. Para este fin de semana tampoco van a llegar”, lamenta el presidente, Manolo Abalo.

“Vamos a reunirnos y esta semana tomaremos una decisión para hacerlo lo más rápido posible. Seguramente no nos quedará más remedio que cambiar de marca, ya lo sufrimos el año pasado. A todos nos gustan las marcas grandes pero es un problemón porque en agosto la fábrica no funciona y nosotros no podemos estar así. Estamos muy cabreados porque ya la temporada pasada hubo equipaciones de los biberones y así que no llegaron nunca”, recalca Abalo.

Lo cierto, es que el retraso de Kappa ya implicó una sanción por parte del Juez Disciplinario Unico de la REFF, que le impuso una multa al Arosa SC tras el partido en Amorebieta “por incumplimiento de órdenes, instrucciones, acuerdos u obligaciones reglamentarias, y en particular lo dispuesto en el artículo 28 de las, Normas Reguladoras y Bases de Competición del Campeonato Nacional de Liga de Segunda Federación. Temporada 2026/2027”, al lucir el parche de Tercera RFEF en las mangas de las camisetas, por lo que desde la entidad optaron por poner una pegatina en las mismas para evitar otra posible sanción.

“La idea es hacer una camiseta bonita, tanto de la primera equipación como de la segunda este año, pero cuando lo consultamos nos dijeron que tardaban 40 días, pero es que a este paso vamos a llegar a navidades sin las camisetas, porque cuando te dicen así es que van a tardar tres meses”, explica el presidente del Arosa.

“Vamos a intentar hacerlo lo mejor y más rápido posible para que estemos todos contentos”, concluye Abalo. Asimismo, el retraso está suponiendo una pérdida para las arcas del Arosa SC, ya que los aficionados no pueden adquirir las nuevas equipaciones después de ya tres jornadas del inicio del campeonato.

Por ello, la directiva del Arosa se reunirá para tomar una decisión definitiva sobre la continuidad o no con Kappa, pero mientras tanto se seguirá jugando con las equipaciones del año pasado.

El próximo partido

Tras el empate en Lezama, el Arosa SC se enfrenta ahora a otro filial. Lo hará en casa, ante su incansable afición, con un Alavés B que llega en la quinta posición de la tabla clasificatoria con dos victorias consecutivas.

“No va a haber la temperatura del otro día, que eso nos fastidió. La gente está animada, noto mucha implicación. Espero que vaya gente porque los jugadores se motivan más”, señala Abalo.