El puzle aún no encaja en defensa

El central salmantino Morante sufrió un problema muscular en la primera parte del partido en Lezama y está pendiente de pruebas médicas Gonzalo Salgado

Disputadas las tres primeras jornadas de liga en Segunda RFEF, el Arosa suma dos puntos y ha encajado ocho goles. El equipo de Gonza Fernández regresó de Lezama el sábado con una doble satisfacción. Fue capaz de igualar un 2-0 con una gran reacción en los últimos minutos y no fue sometido por el segundo filial del Athletic, al que neutralizó en muchas fases del partido, asumiendo riesgos para librar batallas individuales en muchas zonas del campo. Un plan que tuvo premio pero no evitó que en algunos momentos el equipo volviese a mostrar cierta falta de contundencia cerca de su área, como ocurrió en el primer gol encajado.

Y es que el Arosa todavía está en la búsqueda de fiabilidad a nivel defensiva, parcela desde donde se construyen los equipos. Gonza Fernández lleva tiempo probando alternativas para conseguirlo. Ya desde la pretemporada. Con diferentes estructuras, como la defensa de tres centrales y carrileros.

En las tres primeras jornadas no ha repetido una misma línea de zagueros. En Amorebieta, en el debut, optó por Torrado y Hugo Torres en los carriles, Morante y Samu Santos como centrales y Hugo García incrustado entre ellos. Aunque en determinados momentos el ex del Lugo adelantó su posición al centro del campo. En el descanso, el técnico ya movió ficha dando entrada a Martín Diz por Torres.

En A Lomba, en la segunda jornada ante el Gernika, el Arosa volvió a empezar con línea de cinco, con varios cambios. Pacheco fue el central derecho y Martín Diz el carrilero por la izquierda, reemplazando a Samu Santos y Hugo Torres. Tras la primera parte, el entrenador de Oia decidió modificar la zaga, dando entrada a ambos por Pacheco y Hugo García.

El sábado ante el Basconia, el Arosa jugó con línea de cuatro, que formaron Torrado, Morante, Samu Santos y Hugo Torres, ya que Hugo García empezó en la medular junto a Remeseiro. Llegado el descanso, Gonza volvió a variar. Esta vez obligado por los problemas físicos de un Morante que, a la espera de pruebas que confirmen la lesión, podría perderse los próximos partidos por un problema muscular. Con el salmantino tocado, Hugo García retrasó su posición junto a Samu Santos, interviniendo en una acción muy meritoria que evitó el 3-0 al inicio de la reanudación.

Mientras el equipo parece no notar el cambio de categoría en ataque, ya que siempre encuentra determinados momentos para fluir en su juego y generar ocasiones (el sábado hizo dos goles y envió dos balones al poste), en defensa todavía no parece haber resuelto el puzle con las piezas de las que dispone. Gonza sigue tratando de encontrar soluciones, consciente de que para estar cerca de la victoria su equipo tiene que dejar de encajar tantos goles. En su búsqueda, aunque ahora todo hace indicar que perderá a Morante, también va a disponer de elementos que no ha tenido en estas primeras jornadas: Edgar, ya recuperado, y Mateo Arellano, un centrocampista con presencia en la medular que puede ser muy útil para dar empaque a los centrales. Al margen de Lombao y Xandre, que pueden ser alternativas en los carriles. E incluso en el lateral derecho en el caso del joven jugador pontevedrés cedido por el Celta.

El domingo a las 17 horas en A Lomba ante el filial del Deportivo Alavés, el Arosa volverá a alinear una defensa inédita ante la presumible baja de Morante. El desafío será conseguir que el rival no encuentre el camino al gol. El equipo vitoriano ha marcado 5 hasta el momento y 4 de ellos llevan la firma del extremo pamplonés Lander Pinillos.

A partir de reducir los goles encajados, las opciones de los locales crecerán de forma considerable. Y es que el Arosa está haciendo bastantes cosas bien con balón cada vez que se presenta en campo contrario. De momento no tiene un problema de juego ni de nivel para la categoría. Genera ocasiones y ha marcado 4 goles, dos de ellos de Gabri Palmás. El sábado no pudo contar con otro delantero que está llamado a ser importante esta temporada, Jorge Maceira, debido a unas molestias físicas. Se espera que el ex del Compostela pueda entrenar con continuidad durante la semana para estar disponible ante el Alavés B.

El próximo rival no es un equipo tan joven como el Basconia, aunque todos sus jugadores son sub 23. Perdió en su debut en casa ante el Coruxo (0-2), pero viene de ganar al colista UD LLanera (1-2) y al Real Oviedo Vetusta (3-1), por lo que con 6 puntos es quinto de una liga en la que ningún equipo ha logrado el pleno de victorias. Gernika, Bergantiños y Portugalete, los tres únicos invictos, comparten el liderato con 7 puntos. En este primer mes de liga se están produciendo resultados impredecibles. Sólo 5 partidos de 27 acabaron en tablas.

Primer punto de los juveniles

El Arosa juvenil igualó el sábado en el Manuel Jiménez sin goles ante el Conxo Santiago, por lo que después de las tres primeras jornadas de la Liga Nacional suma su primer punto y es antepenúltimo. El equipo que entrena Adrián Tobío visitará al Choco el próximo fin de semana.

Por su parte, el Boiro perdió en Abegondo ante el Deportivo B por 4-0, por lo que cierra la clasificación sin puntos junto al filial del Lugo. En la próxima jornada recibiorá al Val Miñor B. Xuventude Oroso y Auriense, con 7 puntos, ocupan las dos primeras plazas que otorgan al final de liga el ascenso a División de Honor.