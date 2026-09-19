Gonza: "Fuimos valientes. La sensación que me queda es buena"

El equipo de Gonza Fernández volvió a dejar buenas sensaciones y a sumar un punto a domicilio Mónica Ferreirós

"La sensación que me queda es muy buena, estábamos 2-0 pero el equipo compitió hasta el final", valoró de forma positiva el técnico del Arosa, Gonza Fernández, el segundo punto en liga conseguido por su equipo esta mañana en Lezama. "Durante el partido pasaron situaciones que podían decantarlo a nuestro favor, creo que a nivel defensivo apretamos y robamos, pero no estuvimos del todo bien en los metros finales", comentó. "Hubo situaciones por dentro y en el área en las que nos faltó ser más agresivos o estar un poco más acertados para hacer daño".

El técnico de Oia planteó una presión avanzada, para evitar que el filial del Athletic se plantara con comodidad en campo rival, donde es capaz de combinar con mucha precisión y movilidad. "Fuimos valientes, conseguimos que no nos sometieran con balón, aún asumiendo situaciones de muchos duelos individuales". Y es que el Arosa no quería que el Basconia pudiese fluir en su juego y lo consiguió. Aún así se vio muy pronto por debajo en el marcador. "Creo que nos faltó estar cerca en ese primer pase que dan hacia adelante, al darle ese espacio a jugadores de esa calidad pues puede suceder lo que ocurrió. Es algo que tenemos que mejorar".

En la previa el entrenador del Arosa ha había advertido que la clave era mantenerse en el partido. Incluso con 2-0 su equipo siempre estuvo con vida, como se acabó demostrando. Gonza habló de la acción antes del descanso que pudo ser determinante, cuando el árbitro perdonó la segunda amarilla al local Marcos Goñi en una entrada muy dura que no admitía discusión. "Esa decisión condicionó mucho el partido. Se llevó la mano al bolsillo y cuando se dio cuenta que era la segunda fue cuando decidió no sacársela", lamenta el entrenador, que también vio penalti en la caída de Palmás en área en la segunda parte. "El jugador me dice que es un penalti muy claro porque llega antes al balón".

De no haber puntuado, el Arosa regresaría con buenas sensaciones igualmente, pero el punto le reafirma en el camino a seguir en la nueva categoría. "Era injusto que nos fuésemos sin puntos de este partido. El equipo merece ver que, haciendo las cosas bien, estamos en los partidos y no somos peores que los rivales", comentó el de Oia.