El Arosa rescata un merecido punto de Lezama en los últimos minutos con goles de Álex Rey y Palmás, 2-2 

Martín Diz recibió un banderín del capitán del Basconia antes del partido cedida

El Arosa rescató un merecido punto en Lezama gracias a los goles en el tramo final de Álex Rey y Gabri Palmás. El empate 2-2 ante el Basconia, segundo filial del Athletic, hizo justicia y premió el esfuerzo de los jugadores y el plan de partido de su técnico, que consiguió anular e incomodar en muchas fases a los cachorros. Cierto es que el Arosa volvió a encajar dos goles, evidenciando esa falta de contundencia que debe corregir con el cambio de categoría. Pero el partido invita al optimismo porque el equipo, pese a verse 2-0 abajo a falta de un cuarto de hora, siguió creyendo en sus opciones ante un rival imberbe al que le cuesta manejar marcadores a favor.

Once inicial que presentó esta mañana el Arosa en Lezama ante el Basconia cedida

Como se esperaba hubo cambios en el once del Arosa, hasta cuatro variaciones introdujo Gonza, que apostó por defensa de cuatro. Hugo García acompañó en la medular a Remeseiro, mientras que Coira, Lucas Castro y Martín Diz formaron la línea de tres por detrás de Palmás, con la intención atacar espacios y activarse en la presión en campo contrario. Y es que el Arosa, sobre la alfombra del campo número dos de la mítica ciudad deportiva del Athletic Club, salió a desactivar muy lejos de su área al joven filial, que sólo hizo una modificación respecto al once que alineó ante el Astorga, saltando al campo con cinco juveniles.

El Basconia no estuvo cómodo desde el primer momento, no pudo controlar el juego desde la posesión, cometiendo errores e imprecisiones en los pases. El Arosa estaba bien ajustado, por lo que no se vio sometido de inicio como cabría esperar. Pero a los arlequinados les costó defender con contundencia el balcón de su área en las escasas aproximaciones de los cachorros en la primera parte.

A los doce minutos apareció el juvenil Egoitz en la frontal para forzar una jugada que descosió algo el centro de la zaga visitante. Marcos Goñi acabó cabeceando al larguero. En la siguiente, al cuarto de hora, llegó el 1-0. Otra vez el Basconia logró plantarse con balón cerca del área del Arosa en posiciones interiores. Trataron de combinar Egoitz, Marcos Goñi y un Xabi Gómez al que le llegó un balón suelto tras un intento de pared y batió a Chema. Demasiado fácil.

El 1-0 dejó desconcertado al Arosa unos minutos. Estaba ejecutando bien su plan de partido para anular el juego combinativo de su rival, pero en un abrir y cerrar de ojos se vio por debajo en el marcador. Así es la categoría. El equipo de Gonza se rehizo. Volvió al guión de presionar alto y perseguir marcas, dificultando la progresión a través de pase de su rival, que tuvo que empezar a golpear en largo sobre su delantero Xabi Gómez. El Arosa, muy generoso en el esfuerzo, fue creciendo en su idea y empezó a llegar al área local, sobre todo con centros. El equipo de Gonza pasó a recuperar rápido el balón, a cuidarlo y a jugar mucho en campo contrario. El Basconia no titubeó a la hora de defender su área en los centros desde banda, con el central Pablo Martínez muy expeditivo.

La sensación era que el equipo de Vilagarcía no sólo estaba en el partido, sino que podía empatarlo en cualquier momento. Un remate de Coira desde la frontal con la zurda que no cogió portería y otro de Torrado, también desde fuera del área a la salida de un córner, fueron los mejores avisos. Por su parte, el Basconia, aún desnaturalizado en su juego, tuvo una muy clara para el 2-0. Maniobró el juvenil Egoitz entre líneas de espaldas y puso un balón de gol sobre Marcos Goñi, que en área lanzó fuera con la derecha. El banquillo del Arosa protestó, con bastante carga de razón, una entrada del propio Goñi sobre Hugo García en banda, que el árbitro no quiso castigar con la segunda amarilla al jugador local. En el descanso, el técnico del Basconia retiró a Goñi para dar entrada al juvenil Unax, mientras que Gonza dio entrada en la medular a Concheiro por Morante, pasando Hugo García al centro de la zaga.

Segunda parte

El Arosa en la segunda parte siguió igual, con el equipo muy avanzado buscando el gol. A la contra y con espacios, el Basconia estuvo cerca del 2-0 en el 47, pero Hugo García llegó a tiempo para impedir el remate de Xabi Gómez. En el otro área, Lucas Castro rozó el 1-1 al rematar al larguero, con el pie y desde el punto de penalti, un centro desde la derecha de Torrado. El lateral de Deiro empezó a ganar altura, siendo más un extremo que un defensa. Sus compañeros le buscaban y cargaban el área. Lucas y Palmás no finalizaron otra situación ventajosa por dentro, mientras que Gonza no tardó en mover el banquillo para refrescar el ataque. Sin Maceira disponible debido unas molestias, fueron entrando Iñaki, Álex Rey y Rivera.

El Basconia defendía su mínima ventaja y trataba de estirarse a la contra. Iñigo Sainz estuvo cerca de 2-0 en una vaselina que se le fue por encima del larguero. La iniciativa seguía siendo de los visitantes, que estaban dentro del partido. Gonza agotó los cambios en el 71. Se fue Hugo Torres y entró en el lateral izquierdo Pedro, que le dio más energía a su equipo. En el 74, en un balón dividido que no ganó Remeseiro, el Basconia pilló al Arosa descolocado y anotó el 2-0, al aprovechar Oyharçabal el rechace a una intervención salvadora de Chema.

El Arosa siguió confiando, por el mismo camino. Palmás pidió penalti en una caída en área de la que se desentendió el colegiado cántabro. Restaban diez minutos y el Arosa seguía llegando, mientras el filial parecía hacerse fuerte en su área. Hasta que en el 85, en una segunda acción en un córner, Iñaki controló en la frontal un centro rechazado y se sacó un zurdado excelente. El poste rechazó el balón, pero le llegó a Álex Rey, que marcó a puerta vacía. El 2-1 era un premio merecido, pero no suficiente.

El Arosa siguió en plena ofensiva, territorio en el que se siente cómodo. Y en otro córner, ya en el 92, el balón regresó al lanzador Concheiro en la izquierda, desde donde el coruñés se sacó un centro perfecto con su pierna no dominante que permitió a Palmás empujar a la red en área pequeña con el pecho. Fue el 2-2, el mismo resultado que en Amorebieta, pero esta vez el que marcó en el tiempo de aumento fue el Arosa, que regresar a Vilagarcía con otro chute de confianza.