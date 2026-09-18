El Arosa, listo para “dejarse la vida” en Lezama

Maceira controla un balón durante el encuentro ante el Gernika Gonzalo Salgado

El Arosa SC piensa ya en su siguiente reto. Los arlequinados se miden mañana a las 12:00 horas al CD Basconia en las Instalaciones de Lezama. El equipo de Gonza Fernández pondrá rumbo al País Vasco tras el entrenamiento de hoy con el objetivo de regresar a Vilagarcía con los primeros tres puntos bajo el brazo y dar así la primera alegría a una afición que sufrió el domingo pasado en el Municipal da Lomba.

Ante el Gernika, los vilagarcianos estuvieron lejos de su mejor versión, por lo que esta jornada quieren alzar el vuelo y comenzar a aumentar su casillero, que por el momento se mantiene con solo un punto. Desde el vestuario se centran en mejorar los errores cometidos en Vilagarcía de Arousa.

“Estamos pensando ya en el partido de mañana y tratando de aprender de los errores que cometimos ante el Gernika”, dice Maceira en la previa del enfrentamiento ante el Basconia. “A nivel de orgullo es complicado porque a nadie le gusta perder así, pero es una derrota que se da en la segunda jornada de la liga y tampoco hay que hacer más bola de ello”, señala el atacante arlequinado.

La falta de puntería fue uno de los condicionantes del Arosa ante los vascos en A Lomba, algo que ahora esperan corregir ante un rival muy duro como es el filial del Athletic Club de Bilbao, con jugadores que están más adentrados en la dinámica profesional. Del mismo modo, reforzar las líneas defensivas se convierte en otra de las tareas de los arlequinados para mañana.

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“Va a ser un partido complicado, sabemos que ellos van a competir, como es normal en un filial y más en esta categoría”, indica Maceira. “Van a proponer fútbol y esperamos un partido bastante competido”. recalca el delantero vigués. Por su parte, el CD Basconia llega al encuentro con el Arosa con un balance de una derrota y una victoria.

En la primera jornada, el equipo de Adrián Esteve perdió por 2-1 en su visita al Ourense CF, mientras que en la segunda jornada, ejerciendo de anfitriones, se llevaron los tres puntos por un resultado de 3-2 ante el Atlético Astorga. Ambos partidos fueron bastante diferentes, y es que Adrián Esteve, entrenador del Basconia, sacó dos sistemas opuestos.

Maceira defiende un balón en A Lomba Gonzalo Salgado

Lo cierto, es que el Basconia no es un filial cualquiera, sino que es el segundo equipo masculino del Athletic de Bilbao, y está concebido como un escalón de formación hacia el primer equipo, que actualmente guía Edin Terzic. Ya la pasada campaña el equipo se asentó en Segunda RFEF, y ahora cuenta con una plantilla muy joven.

Además, se trata de un equipo acostumbrado a jugar con ritmo alto, presión e intensidad, y es que el Athletic hace mucho hincapié en la formación técnica y táctica, por lo que, por ejemplo, sus centrales, tienen buen manejo del esférico y sus extremos cuentan con bastante desborde.

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El Arosa no solo tendrá que mantener un ritmo alto de partido, sino que los de Gonza Fernández tendrán que estar muy atentos para no perder la primera línea al presionar arriba, ya que sino pueden regalarles mucho terreno para atacar.

Uno de los nombres más destacados del Basconia es el de Egoitz Hernández, ya que contra el Astorga se encargó de anotar el primer gol del partido y además participó en varias acciones ofensivas. Del mismo modo, los arlequinados deberán tener en el punto de mira al central Pablo Martínez, con muy buen remate en las acciones a balón parado.

Los aficionados

Los jugadores arlequinados quieren dar la primera alegría a sus aficionados, especialmente tras el varapalo del domingo en A Lomba. “Espero que vean a un Arosa que compita desde el inicio del partido hasta el final. Que puedan estar orgullosos de ver a su equipodisputar cada balón y cada duelo. Y aunque suene a tópico, que se deje la vida allí”, dice Maceira.

“Va a ser importante salir juntos desde el inicio y darle importancia a cada acción. Tenemos un equipo que siendo humildes y trabajando, podemos llevarnos el partido cuidando todos los detalles”, concluye el delantero.