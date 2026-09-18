A domar cachorros en Lezama

El equipo de Gonza viaja con la lección aprendida tras lo ocurrido ante el Gernika y espera ser competitivo para sumar su primera victoria en liga Gonzalo Salgado

El Arosa entrenó ayer por la mañana antes de subirse al autobús y recorrer de nuevo más de seiscientos kilómetros hasta el País Vasco, donde hoy sábado a las 12 horas en la ciudad deportiva de Lezama se enfrenta al Basconia, segundo filial del Athletic, en la tercera jornada de liga de Segunda RFEF. La expedición que capitanea Gonza Fernández viajó con las bajas de Mateo Arellano, Xandre y Lombao, todavía no recuperados, según explicó en rueda de prensa el propio entrenador. Y con la clara intención de resarcirse de la derrota en A Lomba ante el Gernika y volver a mostrar las sensaciones de juego del estreno hace dos semanas en Amorebieta.

Enfrente estará un rival muy joven, que alineó en su último partido a seis jugadores juveniles de inicio, entre ellos Iker Quinteto y Aitor León, que esta misma semana han sido convocados por la Selección Española Sub 19. Se trata de un equipo en formación, con mucha calidad para someter con balón dada su calidad técnica y dinamismo, pero también con dificultades para controlar los partidos, padeciendo altibajos a lo largo de los noventa minutos. A eso se agarra el Arosa para tratar de asaltar el campo número dos de Lezama, amplio y de hierba natural en perfecto estado.

“Ellos son un equipo muy combinativo, un filial con mucho talento individual y energía”, advierte Gonza Fernández. “Nos van a exigir mucho, pero tenemos que aprovechar nuestra armas, adaptarnos rápido y competir en cualquiera de los escenarios que se pueda haber”.

Y es que el partido no será lineal. El Basconia sometió con balón al Astorga la semana pasada en la primera parte, asumiendo riesgos. Presiona alto y tiene mucha vocación ofensiva, con jugadores por dentro muy móviles, capaces de aparecer en diferentes espacios e intercambiar posiciones. Destaca el juvenil Iñigo Saiz, de ascendencia cubana.

Sus dos jugadores de banda juegan a pierna cambiada y tienden a irse hacia posiciones interiores para asociarse, con Oyharçabal en la derecha muy desequilibrante. Fue así como arrollaron a los leoneses durante la primera hora de juego (3-0). Pero a partir de entonces y con los cambios, el Basconia no supo controlar el partido, que se volvió un correcalles. Acabó pidiendo la hora (3-2).

Por eso Gonza dice que “nos van a someter en ciertos momentos, pero creo que también vamos a tener nuestras oportunidades”. El Arosa tiene mecanismos suficientes para salir de las emboscadas que le planteará el filial en campo propio. A partir de ahí se encontrará muchos espacios para atacar y hacer daño. El entrenador de Oia asegura que su equipo ha aprendido del partido contra el Gernika. “Esta categoría te exige cuidar mucho más los detalles, estar mucho más concentrado durante los noventa y pico minutos, y sobre todo estar dentro del partido todos los minutos posibles, porque nosotros también podemos castigar al rival”.

Se esperan cambios en el once, sobre todo en defensa. El Arosa todavía está en pleno proceso de adaptación a lo que requiere la nueva categoría. Elevar la concentración y no regalar nada es una premisa básica. A partir de ahí el equipo sabe que puede ser superado porque en los rivales hay calidad, pero también es consciente de que tiene armas para hacer daño. Tanto en Amorieta, donde hizo dos goles, como en A Lomba con el Gernika, el Arosa generó bastantes ocasiones claras. En Lezama también las tendrá. “Es un partido que nos va a exigir mucho. Vamos a un escenario mítico y nos hace mucha ilusión hacer un buen partido allí”, explica el entrenador arlequinado.

Precedentes

Será la quinta vez en su historia que el Arosa se enfrenta ante un filial del Athletic. Los precedentes de remontan a hace medio siglo, en Tercera Divisón (1976 y 1997). En ambas ocasiones los arlequinados perdieron a domiclio ante el Bilbao Athletic (2-1 y 2-0). El Arosa se cruzó con el Basconia en Tercera también a finales de la década de 1970 durante dos campañas, y también en Segunda B a finales de 1980 otra dos temporadas. Een aquel momento el Basconia aún no había comenzado su vínculo con el Athletic Club. l