Un golpe de realidad que llega a tiempo

Pacheco, capitán del Arosa, saluda al árbitro el domingo en la entrada a vestuarios antes de que ambos equipos saltasen al campo Gonzalo Salgado

Lo advirtió Remeseiro antes del primer partido en Amorebieta. “El salto de categoría se nota a la hora de penalizarte los errores”. Y fue lo que ocurrió el domingo en A Lomba, donde el Arosa no pudo tener un peor estreno ante su afición. El 0-4 ante el Gernika se explica desde la fragilidad y la falta de contundencia en las áreas que tuvo el equipo de Gonza Fernández. Y es que en cuanto a juego, no estuvo sometido ni fue inferior a los vascos, pero estos se mostraron mucho más fiables y resolutivos.

El golpe de realidad de lo que exige la Segunda RFEF ante determinados rivales llega pronto, por lo que el Arosa tiene mucho tiempo por delante para realizar los ajustes necesarios con los que aumentar su nivel competitivo. Y todo empieza por la fase defensiva. Un tema recurrente en Vilagarcía.

El técnico de Oia decidió modificar la zaga respecto al partido de Amorebieta. Entró Pacheco como central derecho en la línea de cinco, por lo que Morante pasó a la izquierda. Y la otra novedad fue la presencia de Martín Diz en el carril zurdo. De mediocampo hacia adelante no hubo variaciones. El Arosa trabajó gran parte de la pretemporada con esta estructura para tratar de ganar fortaleza defensiva, ya que sólo llegó un defensa central puro en el mercado de verano, dando continuidad a los otros tres.

Juntar más piezas para cerrar espacios y estar más protegidos, esa parece la nueva idea con el paso a defensa de cinco. Sin embargo todo se desvaneció el domingo en la primera parte cada vez que el Gernika se estiró por su costado izquierdo, logrando activar al joven delantero Jon Ortiz, que hizo diana en sus dos primeros remates en área.

Gonza modificó el dibujo e hizo cambios en el descanso, pasando a defensa de cuatro. Para entonces los vizcaínos ya habían dado un paso atrás, pagando todo el desgaste físico realizado en la presión en la primera parte, jugada a más de treinta grados de temperatura. El Arosa salió mejor en el segundo tiempo, dominador y profundo. Pero otro error le penalizó. Esta vez de Chema. Aún con 0-3, las sensación era que un gol local podría abrir el partido a un nuevo escenario, como ocurrió en la remontada que valió el título y el ascenso ante el Céltiga hace unos meses. El Arosa generó ocasiones, pero no acertó. Y cuando todo se tuerce es difícil cambiar la dinámica. El 0-4, a la salida de un córner, fue un excesivo castigo, pero también una advertencia de que el equipo tiene que dar un paso adelante en cuanto a intensidad, concentración y contundencia en defensa, porque la categoría no perdona.

El Arosa ha encajado 6 goles después de las dos primeras jornadas. Muy poco tiempo para extraer conclusiones, pero sí suficiente para estar alerta y cerrar el grifo cuanto antes, evitando que se convierta en una seria preocupación.

Espera un Basconia plagado de juveniles

Por delante espera una semana más corta de lo habitual, ya que el siguiente partido será el sábado por la mañana a domicilio ante el Basconia, segundo filial del Athletic Club, que está jugando con varios juveniles y bastantes futbolistas de 19 años en este arranque de competición. El partido no se jugará en Basauri, debido al mal estado del césped de Artunduaga, por lo que será en la ciudad deportiva del Athletic, en Lezama, en un campo amplio y de hierba natural, donde este fin de semana los “cachorros” derrotaron al Astorga por 3-2. El Basconia ganaba 3-0 superada la hora de juego, pero después se le complicó algo el partido. El próximo rival del Arosa es el primer filial que se encuentra en la categoría, de los que quiere tener el balón y asumir riesgos, por lo que también concede.

En el partido ante el Astorga este fin de semana, el segundo filial del Athletic alineó de inicio a seis jugadores nacidos en 2008, por lo tanto todavía en edad juvenil, tres nacidos en 2007 y dos de 2006, poniendo un liza un equipo jovencísimo y completamente sub 20.

El escenario, amplio y en buen estado, presume un partido abierto ante un Basconia que ha encajado 4 goles en las dos primeras jornadas. Gonza espera recuperar a alguno de los lesionados, como es el caso de Mateo Arellano. Un futbolista que puede contribuir a aumentar la consistencia del equipo en el centro del campo, ayudando así en defensa. A la espera de la evolución de Lombao y Xandre, todavía inéditos en liga en esta temporada.

Poco público en A Lomba

El primer partido del Arosa en A Lomba se jugó con un pobre ambiente en la grada. El club lo había preparado todo para un día especial, en el que estrenaba la publicidad con los colores rojo y blanco en las vallas perimetrales y volvía a dar vida a la sala de prensa. Pero el horario y la temperatura no ayudaron para que la masa social se movilizase, por lo que apenas medio millar de espectadores eligieron ir al campo y no a la playa en un día muy veraniego.

Se espera que en el próximo partido en casa, en dos semanas ante el Alavés B y también a las 17 horas, el equipo esté mucho más arropado. Será el cuarto enfrentamiento consecutivo ante equipos vascos y el segundo ante un filial.