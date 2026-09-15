Athletic Play retransmite el partido del Arosa el sábado en Lezama

La afición del Arosa podrá ver a su equipo por streaming Gonzalo Salgado

El partido que jugará el sábado el Arosa en Lezama ante el Basconia a las 12 horas se podrá ver a través de Athletic Play, la plataforma de streaming de la que dispone el Athletic Club de Bilbao. Tan solo es necesario registrarse y crear una cuenta de usuario para acceder a los contenidos de la plataforma y poder ver en directo el partido del segundo filial del club bilbaíno. La plataforma ya emitió el último partido del Basconia en casa el fin de semana, ante el Astorga. Cabe recordar que el equipo vasco volverá a jugar en Lezama, debido al mal estado del campo de Basauri, y lo hará en el campo número dos de la ciudad deportiva del Athletic, qe es amplio y está en muy buen estado.

El Basconia es el segundo filial del Athletic desde hace treinta años. Aunque mantiene su propia personalidad jurídica, nombre e himno, su plantilla está integrada exclusivamente por canteranos del Athletic que pertenecen a Lezama. En su objetivo de acelerar los procesos de formación, el club vasco cuenta con bastantes juveniles y jugadores séniors de primer año en el segundo filial, que con el tiempo pasan a integrar al que milita en Primera RFEF.

Son varios los campeones del mundo que en su día vistieron la camiseta del Basconia, cuando todavía eran muy jóvenes, como Nico Williams, Laporte, Unai Simón, Javi Martínez o Fernando Llorente. Futbolistas que están en la actual plantilla del club vasco como Iñaki Williams o Dani Vivian también pasaron por el segundo filial, en Tercera División en su momento, cuando eran juveniles.

En la plantilla actual del Basconia figuran dos futbolistas que participaron hace dos semanas con la Selección Española Sub 18 en el torneo de El Albir, donde España se midió a Arabia Saudí, Uzbekistán y Uruguay. Fueron el central Mikel Urrestarazu y el centrocampista Christian Imga, ambos juveniles de segundo año (nacidos en 2007).

El próximo rival del Arosa finalizó en mitad de la tabla el pasado año en el Grupo II de Segunda RFEF, en la que fue su primera temporada en la categoría.