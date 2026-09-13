“Queremos que la afición vea un Arosa agresivo”, dice Chema Leobalde

Chema Leobalde durante uno de los partidos de pretemporada MONICA VILA

El Arosa SC se estrena hoy a las 17:00 horas en A Lomba. El combinado de Gonza Fernández prepara el primer partido como local en Segunda RFEF tras su debut como visitantes ante la SD Amorebieta, en el que consiguieron sumar su primer punto del año. Ahora, los arlequinados esperan sumar de tres ante sus aficionados.

“Tenemos muchas ganas. Es cierto que volvimos pensativos porque en el primer partido teníamos los tres puntos en la mano. Pero tenemos ganas de debutar en casa con nuestra gente. Vamos a ir a por los tres puntos y listo”, comenta Chema Leobalde antes del estreno del Arosa SC en A Lomba.

Aunque la frustración se adueñó del vestuario en la vuelta de la primera jornada, los jugadores se encuentran volcados ya en el partido ante el Gernika. “Sabemos que fue un momento difícil porque creo que ganamos durante muchos minutos. Hacía un calor insoportable, y después de 90 minutos peleando como animales pues fue complicado de asumir. Ya tenemos muchísimas ganas de lo que viene porque es una nueva oportunidad de sumar de tres”, señala el portero arlequinado.

Con respecto al Gernika, los locales se esperan a un rival muy duro. “Vamos a intentar corregir cosas que no hayamos hecho del todo bien. En líneas generales creo que tenemos mucho margen de mejora, ya que en la primera jornada hicimos muchas cosas bien”, dice Leobalde.

“Queremos que la afición vea lo que llevamos transmitiendo durante la pretemporada. Somos conscientes de que no somos la cabeza visible del grupo como podía ser el año pasado con el Compos. Va a haber momentos en los que no vamos a ser protagonistas con balón”, afirma.

El Arosa SC cuenta las horas para volver a casa Más información

El Gernika llega a Vilagarcía buscando también su primera victoria de la temporada, ya que en la primera jornada empataron a dos ante el Bergantiños.

“Ojalá se vea un Arosa agresivo en defensa y todo lo que hicimos el año pasado bien, pero mejorado”, destaca Chema. Asimismo, el vestuario se muestra sin miedo a ninguno de los rivales que vengan.

“Somos un equipo con la suficiente personalidad como para asumir que podemos ganar a todo el mundo. Respeto le tenemos a todos, pero miedo a nadie. Vamos a ir a ganar todos los partidos, y el día que no se pueda ganar, no perderlo”, insiste el portero. “Tanto el cuerpo técnico como los 24 de la plantilla tenemos personalidad para ganar”, dice.