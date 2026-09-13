Jabi Ortiz: "El resultado es algo abultado, tuvimos mucha efectividad"

El equipo de Jabi González se llevó los tres puntos de A Lomba Gonzalo Salgado

“Hemos tenido mucha efectividad y puede que el resultado sea un poco abultado”, reconoció el técnico del Gernika Jabi González al final del partido sobre el césped de A Lomba. “La sensación que me queda es muy positiva, por el juego que ha trasmitido el equipo y también por el resultado, que es muy contundente. Lo hemos sacado adelante con creces”.

El entrenador del Gernika destacó la puesta en escena de los suyos en A Lomba. “Creo que entramos muy bien al partido y ponernos por delante nos ayudó a tener ese plus de pausa. Hemos apretado hasta que nos han dado las fuerzas y luego nos hemos tenido que juntar un poquito más. Creo que hemos cuidado mucho los pequeños detalles, como el balón parado. Creo que hemos hecho un partido muy completo y nos vamos muy satisfechos”.

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González habló de estado de gracia de Jon Ortiz, el joven delantero del Gernika que el año pasado hizo 15 goles en la Tercera RFEF vasca en su primer año sénior, y este año lleva cinco en dos partidos, yéndose de A Lomba con un “hat-trick”. Su entrenador dijo que “ahora mismo cada balón que toca va para dentro”, de ahí que su equipo lleve 4 puntos y 6 goles en las dos primeras jornadas.

Sobre el Arosa, el técnico visitante comentó que “tiene jugadores de mucha calidad que ha tenido sus oportunidades, nuestro portero ha hecho dos paradones”, reconociendo los méritos de su rival