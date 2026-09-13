Gonza: “Nos penalizaron todo lo que no hicimos bien”

Gonza Fernández, antes del inicio del partido de ayer Gonzalo Salgado

“Todo lo que no hicimos bien nos lo penalizaron. El resumen es: bienvenido a la categoría. Tenemos que saber que cada error que cometemos nos penaliza y hoy fue un palo duro por lo que dice el resultado al final”, comentó el técnico del Arosa en la sala de prensa al final del partido.

“Todo lo que puedes preparar tras analizar al rival, a veces no sale como uno quiere. Hicimos un planteamiento porque sabíamos que ellos cortaban mucho entre central y lateral y los dos goles llegaron así”, dijo con resignación Gonza. “Creo que en la segunda parte estábamos más cerca de meternos en el partido, tras los cambios y los ajustes. Creo que si hubiéramos hecho el gol la sensación era que podíamos empatar, pero llegó el 0-3 que nos hizo mucho daño”.

El resultado es abultado, pero las sensaciones de juego del Arosa no son tan malas para el 0-4. Lo que ocurrió es que no estuvo bien en los duelos defensivos y tampoco tuvo la pegada que acostumbraba el pasado año. Gonza asume la derrota y no pone excusas. “No estamos lejísimos de la categoría, pero el resultado es el que es”. Gonza sabe que su equipo deberá elevar el suelo competitivo. “Estamos en la segunda jornada, esto nos debe servir para saber cual es la realidad del Arosa. Y este año pasa por pelear cada partido y cada punto para convertirlo en oro. Y así nos los están diciendo los rivales”.

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Este mazazo en forma de resultado llega muy pronto, por lo que hay tiempo de convertirlo en un mero accidente. “Nuestra función es seguir creciendo y entrenando para ser mejor equipo cada día. Nadie quería este debut, pero estamos en la segunda jornada. Tenemos que mejorar. Cada partido es una historia. Ahora hay que limpiar la cabeza y prepara el próximo, que será completamente distinto”. Y es que el Basconia, segundo filial del Athletic, es un equipo muy joven.