El Arosa se condenó en las áreas

Palmás, muy activo en ataque en la segunda parte en banda derecha, intenta escapar de la presión de varios jugadores del Gernika Gonzalo Salgado

El estreno del Arosa en casa en Segunda RFEF se saldó con una abultada derrota ante el Gernika en una muy mala tarde de los locales en el áreas. El 0-4 no se explica desde el juego, ya que el partido fue igualado, pero sí desde los errores defensivos y una falta de puntería que no acostumbra a padecer el equipo de Vilagarcía.

Gabri Palmás recibió de manos de Lezcano el trofeo de máximo goleador de la pasada temporada que premia Radio Arosa Gonzalo Salgado

El joven delantero vasco Jon Ortiz fue el gran protagonista en A Lomba. Hizo tres goles y es el pichichi de la categoría con cinco. Acompañado por el veloz Kepa Vieites, con pasado en Primera RFEF en el Zamora, formaron una dupla ofensiva que descosió en la primera parte a la zaga arlequinada. El Arosa, por su parte, no acertó en las ocasiones claras para acortar distancias y meterse en el partido, y acabó siendo goleado por la inercia de un partido para olvidar cuanto antes.

El portero vasco despeja ante la presión de Iñaki Gonzalo Salgado

Hizo cambios el técnico del Arosa respecto al debut en Amorebieta. Pacheco fue titular y dos diestros ocuparon el sector izquierdo de una defensa de cinco: Morante de central y Martín Diz de carrilero. Enfrente, los vascos se armaron con un 4-1-4-1 y salieron con el cuchillo entre los dientes. Ni el calor, agobiante, aplacó su energía y agresividad en la presión.

Poco público en A Lomba en una tarde de temperaturas muy veraniegas Gonzalo Salgado

Entró mucho mejor al partido el equipo vizcaíno, que se sintió cómodo de inicio para encontrar a sus centrocampistas en zonas interiores y generar a partir ahí, con envíos a la espalda entre central y carrilero. Fue así como llegó el 0-1 a los tres minutos de juego. Recibió Xabier Arberas en la medular y puso el balón sobre la zona de Pacheco, que no acertó a cortarlo tirándose al suelo. Atacó el esférico con mucho colmillo Kepa Vieites y se sacó un disparo que se estrelló en el poste. El rechace le cayó a Jon Ortiz para enviar al fondo de la red a placer.

El presidente del Arosa, Manolo Abalo, charla con el concejal de Deportes, Carlos Coira Gonzalo Salgado

Tras el gol siguieron mejor los visitantes, muy generosos en los esfuerzos para apretar y ganar duelos. A los diez minutos reaccionó el Arosa en sendas cabalgadas de Martín Diz y Torrado, que sirvieron para avivar los ánimos de una A Lomba con poco público en una tarde de playa y altas temperaturas. La mejoría en el juego no fue suficiente para generar ocasiones porque su rival, pegajoso, recuperaba posiciones para defender con solvencia su área en las pocas veces que fue rebasado por fuera.

No fue sencillo para los futbolistas jugar a más de treinta grados en plena tarde GonzaloSalgado

Un intento de vaselina lejana de Maceira y un centro desde línea de fondo de Torrado, abortado en área pequeña por la zaga del Gernika, fueron las únicas llegadas hasta la pausa de hidratación.

El Arosa volvió a entrar mal al partido tras el parón. Y encajó el 0-2 en otro balón profundo por banda izquierda, donde Kepa Vieites volvió a demostrar su determinación para superar en carrera a Pacheco y poner un centro al área pequeña que envió a la red el cazagoles Jon Ortiz, que ya había firmado un doblete en la primera jornada ante el Bergantiños.

El joven Jon Ortiz ya es la sensación de la categoría tras su hat-trick en A Lomba Gonzalo Salgado

El último cuarto de hora de la primera parte fue del Arosa. Logró jugar más en campo contrario y estuvo más cómodo para mover el balón por las zonas centrales. En ello tuvo que ver que Hugo García, que partió de central, adelantaba su posición para construir en fase ofensiva. Y de sus botas nació la gran ocasión del Arosa para acortar distancias en la primera parte. El ex del Lugo filtró un gran pase que dejó en el mano a Maceira ante el meta Oier Ariznabarreta, que evitó el 1-2 al rechazar el remate del delantero, para lamento de la afición arlequinada. No era la tarde.

Morante jugó la primera parte como central zurdo Gonzalo Salgado

En el descanso, Gonza Fernández movió ficha. Retiró a Pacheco y Hugo García para meter a dos zurdos atrás (Torres y Samu) y pasó a defensa de cuatro. El Arosa salió a por el gol, pero volvió a perdonar. Ya en el 48 la ocasión fue de Palmás, que ganó un balón en desventaja, forzó la acción y remató con poco ángulo, a córner. En el rechace de ese saque de esquina, Hugo Torres enganchó un zurdazo desde la frontal que sacó de la escuadra el portero Oier Ariznabarreta en un paradón.

El Arosa estaba muy enchufado en la segunda parte, siendo profundo por la derecha con Torrado. Estaba buscando el gol y la sensación era que, en cuanto llegase, todo se abriría. Pero fue entonces cuando encajó el 0-3. A los 53 minutos en una acción desafortunada de Chema. El portero local salió a un balón largo por un lateral y quiso meterse dentro del área para recogerlo ante la presión del pichichi Jon Ortiz, que le robó la cartera y completó su “hat-trick” en A Lomba a puerta vacía. Confirmado: no era la tarde.

Aficionados en la grada de Tribuna Gonzalo Salgado

El Arosa, que sólo había jugado un único partido de pretemporada en su estadio, estaba viviendo una auténtica pesadilla en su estreno liguero en A Lomba. Pero ni el 0-3 le frenó. Siguió inclinando el campo en la segunda parte ante un rival encerrado que ya bajó enteros en su presión.

Maceira tuvo dos ocasiones muy claras, pero esta vez se quedó sin marcar Gonzalo Salgado

Gonza dio entrada a Lucas Castro y Álex Rey antes de la hora de juego en busca del ansiado gol. El Arosa siguió volcado, mientras el técnico visitante Jabi González retiró a la dupla ofensiva que forman Vieites y Ortiz, fundidos, para protegerse más con línea de cinco atrás.

El Arosa volvió a perdonar. Otra vez por la derecha. Puso un centro perfecto Palmás y cabeceó por encima del larguero Maceira cuando ya se cantaba gol en A Lomba (minuto 65).

Remeseiro envía un balón hacia la banda izquierda, donde actuó Martín Diz Gonzalo Salgado

Durante unos minutos el Gernika se sacudió el acoso local y lanzó dos córners. En el segundo hizo el 0-4. Al aprovechar la endeblez en su área de los arlequinados. El balón fue al primer palo, donde quedó suelto tras dar en la espalda de Lucas, llegando al área pequeña para que empujara a la red el centrocampista Xabier Arberas. Demasiado fácil. A los visitantes le salía todo de cara.

El 0-4 ya fue una losa en lo anímico imposible de levantar. El último cuarto de hora fue un trámite. Los vascos, a la contra, tuvieron el quinto en una acción de Izan Gutiérrez, pero Chema lo evitó con una gran parada en el mano a mano.

Mateo Arellano y Mario García, en la grada Gonzalo Salgado

Parte del público se marchó contrariado con el debut, mientras que otros reconocieron el esfuerzo de los jugadores en un partido que se torció desde el inicio y no hubo manera de enderezar. Después de las dos primeras jornadas el Arosa suma un punto y ha encajdo seis goles. La mejoría pasa por el aspecto defensivo y aumentar la contundencia en las áreas, algo que ayer sí tuvo el Gernika.

El próximo, sábado por la mañana

En la próxima jornada el Arosa seguirá con su particular inicio de liga ante equipos vascos y viajará a Euskadi para medirse al Basconia, que es el segundo filial del Athletic Club. El partido se jugará el sábado por la mañana, a partir de las 12 horas, lo que trastocará la preparación para el cuerpo técnico, ya que el equipo deberá viajar el viernes y la semana será más corta.

El Basconia cayó en la primera semana ante el Ourense CF (2-1) y ganó en esta al Atlético Astorga por 3-2.