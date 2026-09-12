El Arosa SC cuenta las horas para volver a casa

Gonza Fernández espera ver un equipo competitivo MONICA VILA

El Arosa SC debuta como local mañana a las 17:00 horas. El Municipal da Lomba levanta de nuevo el telón para recibir al Gernika en la segunda jornada de la Segunda RFEF. Los arlequinados se estrenan ante su afición con el objetivo de ser un equipo competitivo y capaz de mantener la calma en los momentos difíciles de duelo.

“El equipo está ya metido en dinámica de liga, que cambia con respecto a la pretemporada. Estamos entrenando muy bien y sobre todo con muchas ganas para el partido en casa”, comenta Gonza Fernández. Los jugadores salieron con cierta frustración de la primera jornada, después de que el Amorebieta empatase en el 92.

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“Es un partido para aprender y saber que tienes que estar concentrado y hacer las cosas muy bien durante todos los minutos. Tenemos que aprender y saber que no se puede dar nada por hecho”, recalca el entrenador arlequinado, que espera que el equipo siga creciendo tácticamente después de un estreno complicado en Segunda RFEF.

Esta vez, el Arosa tendrá enfrente a un Gernika que también empató a dos en la primera jornada, en su caso, ante el Bergantiños. “Ellos son un equipo que tiene buenos jugadores, tienen movilidades con balón muy marcadas. Llevan mucho tiempo en la categoría y hay que tenerlo en cuenta”, señala Gonza Fernández.

“Hay que darle mucho valor a lo que hizo el equipo en la primera jornada, nosotros en casa somos fuertes y quiero que se note, que el rival esté lo más incómodo posible”, insiste el técnico arlequinado.

“Espero ver un equipo muy competitivo. Cuantas más categorías subes, la diferencia en el resultado está en los pequeños detalles. En los contextos del partido hay que estar de la mejor manera posible”, señala. Los ansiados tres primeros puntos en casa pasan por mantener la calma con balón. “Si estamos bien con la pelota va a ser mucho más sencillo para nosotros y más complicado para el rival”, dice Gonza.

El contexto en A Lomba es totalmente distinto al de la primera jornada, y es que los arlequinados esperan que las gradas vilagarcianas empujen al equipo en los momentos complicados del partido. “Son situaciones diferentes. En pretemporada solo jugamos un partido y lo ganamos. Somos fuertes, aunque el rival tenga momentos buenos, sabemos que nosotros también los vamos a tener. Los objetivos van a pasar mucho por lo que hagamos en casa”, insiste Gonza.

“Espero ver un equipo competitivo el mayor tiempo posible y que cuiden al máximo los detalles en todos los partidos. Quedan muchísimas cosas que mejorar”, concluye.