Imagen de archivo del último encuentro de los juveniles ante el Celta en División de Honor Gonzalo Salgado

El Arosa Juvenil sigue sin estrenar su casillero en la segunda jornada de la Liga Nacional Juvenil. Los de Adrián Tobío cayeron por 3-0 en su visita al Real Club Celta B. Aunque el resultado fuese abultado, lo cierto es que el encuentro estuvo bastante igualado, con fases buenas para ambos de los equipos. Los arlequinados tuvieron ocasiones para estrenar el marcador, pero no lograron materilizar las mismas.

Una de las ocasiones más claras de los de Adrián Tobío fue un disparo al larguero que terminó rebotando, así como un montón de acciones de centro que no lograron rematar. Así, en un error en la salida de balón llegó el primer gol del Celta. El segundo de los celestes sucedió tras un pase horizontal de los de Tobío. Los locales recuperaron el balón y cogieron muy abiertos a los arlequinados para anotar el segundo.

El tercer y último tanto del partido llegó en una acción a balón parado. “En general estoy contento porque con balón estuvimos atrevidos, estuvimos muy bien y hay que seguir trabajando”, dice el entrenador arlequinado.