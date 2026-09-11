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Arosa

El Arosa Juvenil visita al RC Celta B en busca de los primeros puntos del año

"El equipo está bien para competir", dice Tobío

María Caldas
11/09/2026 21:00
fútbol arosa juvenil vs celta
Imagen de archivo del último duelo ante el Celta
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El Arosa Juvenil enfrenta su primer partido fuera de casa en la temporada 2026/2027, en la que milita en la Liga Nacional Juvenil tras consumar su descenso de División de Honor. Los de Adrián Tobío visitan mañana a las 12:00 horas al Real Club Celta B, en busca de sumar los primeros puntos de la nueva temporada.

Los vilagarcianos llegan a Vigo con la baja importante de Xavi Durán. “El equipo está bien para competir. La primera jornada no fue un mal partido, pero también se hizo muy largo y cansado”, comenta Adrián Tobío, entrenador del equipo juvenil. 

“Fue un partido en el que dominamos bastante, tuvimos ocasiones y llevamos mucho trabajo. Ahora estamos entrenando a buen ritmo”, recalca Tobío.

Enfrente el Arosa Juvenil tendrá a un Celta que pelea por todo y que mantiene, en su mayoría, el bloque de la pasada temporada. “Hay algún jugador nuevo pero al grueso del bloque ya los conocemos bien. El Celta es un equipo que está un punto por encima de todos los demás de la categoría, junto con el Dépor. Sabemos lo que nos espera pero cada partido es un mundo”, concluye el entrenador.

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