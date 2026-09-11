Competición multa al Arosa SC

Los jugadores llevaban el logo de Tercera RFEF Cedida

El Arosa SC no empieza con buen pie su andadura en Segunda RFEF. Los arlequinados tendrán que hacer frente a una sanción económica impuesta por el Juez de Competición de la Federación Española de Fútbol.

El equipo de Gonza Fernández saltó al césped de la SD Amorebieta con la equipación de la temporada pasada, pero el problema reside en que estas portaban el parche de Tercera RFEF, cuando deberían de llevar el de Segunda. Un detalle que el colegiado señaló en el acta final del partido y cuya sanción parte de los 600 euros.

Lo cierto, es que las bases de competición son claras, y señalan que "se deberá portar, con carácter obligatorio, en la manga derecha de la camiseta el parche con el anagrama identificativo de la RFEF o de la competición de Segunda Federación que se establezca, sin alteración alguna, y sin que puedan portar ningún otro parche, logotipo o emblema identificativo de otras asociaciones o entidades o cualquiera otro no autorizado".

Desde el club señalan que se trata de un retraso por parte de la marca con la que trabajan, y esperan que para el próximo duelo ante el Gernika al menos se puedan lucir las nuevas camisetas.

Ahora, habrá que esperar al domingo a las 17:00 horas para conocer si el Arosa SC mostrará sus nuevas equipaciones o si, por el contrario, solo eliminará el parche de Tercera RFEF para evitar otra sanción.