“Esperamos a un Arosa muy motivado”

El Gernika cumple su sexta temporada seguida en Segunda RFEF y ha cambiado más del 70% de su plantilla respecto al año pasado SD Gernika

El Arosa se estrena este domingo en A Lomba (18 horas) en Segunda RFEF. Tras empatar en su debut en Amorebieta, el equipo de Gonza Fernández recibe a otro de los cinco equipos vizcaínos que militan en el grupo, el Gernika, club que cumple su sexto año consecutivo en la categoría.

Se trata de un rival que está completamente asentado en la liga y que incluso llegó a disputar un play-off de ascenso en la campaña 2022-2023, cuando acabó quinto. Si bien, su realidad habitual es la de pelear por la permanencia. Fue lo que ocurrió hace dos años, cuando zafó del play-out de la mano de Gorka Iraizoz, uno de los exfutbolistas profesionales que salieron de su cantera, en la que destacan otros nombres como López Garai (ex del Celta) o el ex del Deportivo Álex Petxarroman. Y la historia se repitió la última temporada, en la que fue decimosegundo.

Este verano hubo cambios significativos en el Gernika. El ex lateral izquierdo del Athletic Club Aitor Larrazabal, que era el director deportivo, se marchó al Sestao. En la plantilla hubo muchas bajas. Algunas importantes, como el delantero goleador Ager Badiola “Okolo”, que fichó en el Barakaldo en Primera RFEF. Solo siguen seis jugadores y llegaron un total de catorce fichajes. Además, la Federación Española reorganizó la composición de los grupos, jugando a los equipos vascos con gallegos, cántabros y asturianos, lo que supone un nuevo desafío.

Jabi González (Plentzia, 40 años) continúa al mando de un equipo que se estrenó con empate en casa 2-2 ante el Bergantiños. “La valoración es positiva. Fue un partido igualado en el que quizá merecimos algo más”, reconoce el técnico. “El equipo me transmitió buenas sensaciones, como ya había hecho en pretemporada”. A pesar de que hay muchas caras nuevas debido a la profunda remodelación de la plantilla este verano. “Es la tónica habitual en esta categoría. Hubo varios jugadores que se fueron a categorías superiores o a equipos en los que piensan que el proyecto es más potente. Es algo que pasa en más equipos de esta liga”, sostiene Jabi González.

Jabi González da indicaciones a sus jugadores durante un entrenamiento SD Gernika

El mercado del Gernika es complicado porque la competencia es enorme. “Somos un montón de equipos vascos y eso es un hándicap para fichar jugadores de la zona”, explica el entrenador vizcaíno, que es licenciado en Ciencias del Deporte. Y es que salvo el defensa valenciano Carles Marco, que llegó del Alzira, los fichajes “son jugadores de aquí”, algunos de ellos con pasado en las canteras del Athletic y la Real Sociedad. El Gernika se nutre sobre todo “de futbolistas que lo hacen bien en Tercera”.

Para el entrenador del rival del Arosa todavía es pronto para valorar si el grupo actual es más o menos fuerte que el del año pasado, cuando estaban encuadrados con riojanos, navarros y aragoneses. “Hasta que no vea a todos los equipos de la liga no voy a poder tener una opinión fiable, aunque la impresión que tengo ahora mismo es que hay equipos muy potentes y va a estar más igualado que nunca”. El objetivo en la villa foral es la permanencia. “Al ser una liga en la que descienden tantos equipos, nuestro objetivo es mantener la categoría, aunque no nos ponemos ninguna barrera”. En cuanto a los otros vascos de la categoría, González destaca ligeramente al Sestao, cuyo objetivo es jugar el play-off, y al recién ascendido Portugalete, del que reconoce que “me encanta su plantilla”.

A la hora de analizar lo que les espera el domingo en A Lomba, habla de “partido difícil”, porque entiende que el Arosa “estará muy motivado por volver a la categoría y jugar en casa”. Tras visualizar el estreno de los arlequinados en Amorebieta, Jabi González destaca de su rival que “maneja varios sistemas, tiene jugadores de calidad en el centro del campo y delanteros con buenas cifras goleadoras en años anteriores”. Por todo ello entiende que “vamos a necesitar estar a nuestro mejor nivel” para poder contrarrestar a los locales. Y es que prevé un partido igualado, en el que cuidar los detalles y aprovechar los momentos serán aspectos claves. “Creo que esa va a ser la tónica en esta categoría toda la temporada”.

Sobre el tópico del estilo de fútbol directo de los equipos vascos, el entrenador de Gernika explica que “se nos encasilla mucho en eso, es verdad que a nivel de duelos aquí hay una intensidad alta, pero también somos equipos que nos gusta proponer y alternar juego combinativo con buscar los espacios”. En su primer partido, el Gernika fue capaz de hace dos goles y ambos llevaron la firma de Jon Ortiz, un joven delantero que la pasada campaña marcó 15 en las filas del Touring, de Tercera RFEF, en el que fue su primer año sénior tras formarse en el Real Unión.

Edgar, con el grupo

El Arosa regresó a los entrenamientos con la novedad de la incorporación al trabajo con el grupo del central Edgar, recuperado de la lesión muscular que sufrió en pretemporada. Sobre el terreno de juego del Manuel Jiménez también se ejercitaron Lombao, Xandre y Mateo Arellano, pero realizaron un trabajo diferente al de sus compañeros. Los tres apuntan a ser bajas para el entreno en A Lomba, donde la directiva está cambiando el color de las vallas perimetrales de publicidad.