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Diario de Arousa

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Arosa

Manolo Abalo celebra el éxito de la campaña de socios 

"La gente está muy implicada, estoy muy contento", dice el presidente

María Caldas
07/09/2026 21:00
Boiro vs Arosa
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La campaña de socios del Arosa SC va viento en popa, tal y cómo señala el presidente, Manolo Abalo. “La gente está implicada. Estoy contento con cómo está viendo la gente al equipo. Hay muchos socios nuevos y de los que ya lo eran, el 90% ya tienen su carnet para esta temporada también”, explica el presidente.

Esta semana es el primer partido en A Lomba, por lo que desde el club intentan que esté “todo en orden” para recibir al Gernika el domingo. “Estamos trabajando para que el campo esté rojo y blanco, cambiamos vallas y todo eso”, dice Abalo.

A pesar de que llenar A Lomba no es una tarea fácil, el presidente confía en que haya una gran multitud de aficionados. “Espero que haya una muy buena entrada. Llenar es complicado, pero espero que por la respuesta del equipo en el primer partido. Me gustaría que estuviera lleno pero no me atrevo a decir tanto. El que es arosista ahí estará. Lo pusimos a las cinco por nuestra base”, explica Manolo Abalo.

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