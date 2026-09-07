El Arosa saca pecho por su primer punto

La plantilla arlequinada en el césped drel Municipal de Urritxe, en su primer partido en Segunda RFEF Cedida

El Arosa SC piensa ya en su siguiente reto tras empatar a dos en su visita a la SD Amorebieta, en el que fue su partido de estreno en Segunda RFEF. El equipo de Gonza Fernández mostró su mejor versión, no solo a nivel de juego, sino también físicamente.

Más allá del punto en un campo difícil, los arlequinados compitieron sin temor ante uno de los huesos de la categoría. Maceira y Gabri Palmás se encargaron de anotar los dos primeros goles del Arosa a domicilio, despertando así la ilusión de una afición que, desde la distancia, alentó al cuadro arousano.

Un gol en el 92 evita la victoria de un notable Arosa en su estreno en Amorebieta Más información

“Estamos bien. Al final, sacar un punto ante un equipo complicado siempre es positivo. Es verdad que teníamos casi los tres puntos en el bolsillo y fue una pena, pero hay que valorar todo”, dice Gabri Palmás, autor del segundo gol del Arosa en el País Vasco.

El delantero ya cuenta con experiencia en Segunda RFEF, categoría de la que llegó procedente la pasada temporada al Arosa, cuando el combinado todavía milataba en Tercera. En el 2025, Palmás comenzaba a vestir la camiseta arlequinada luego de pasar por el SD Ejea de Segunda RFEF, y durante su primera temporada en Vilagarcía anotó un total de 15 goles.

“Es una categoría en la que te van a penalizar mucho los errores. Los partidos van a ser todos muy competidos, ya que hay jugadores de nivel alto, y que te exige sobre todo físicamente. Hay que intentar conceder los menos errores posibles”, destaca el atacante de Moaña. Los arlequinados dejaron ver una gran potencia física en el Municipal de Urritxe, especialmente en la segunda mitad del encuentro, en la que su rival ya se mostró más desgastado.

Gonza: "Nos vamos con una sensación agridulce" Más información

“Durante un partido siempre hay fases. Hay momentos en los que estás sometiendo al rival y otros en los que te someten a ti. Hay que tratar de aprovechar los buenos momentos y saber sufrir en los malos”, explica Palmás. “Ante el Amorebieta fuimos capaces de sufrir, y al final, cuando parecía que ya nos llevábamos el premio de los tres puntos pues solo cayó uno”, lamenta.

Más allá del empate, el primer partido liguero sirvió para ver que el equipo puede competir de tú a cualquier rival. “Creemos en el proyecto y entrenamos bien. Tenemos una buena plantilla y un buen nivel para competir en la categoría. Es cierto que muchas veces empiezas con incertidumbre, pero ya se vio perfectamente lo que hay. Cada partido es un mundo, pero si estamos concentrados y cometemos pocos errores nos debería de ir bien”, recalca Gabri Palmás.

Los de Gonza Fernández dejaron una imagen de equipo ambicioso, generando muchas ocasiones de peligro en la segunda mitad del encuentro, pero sin suerte a la hora de materializar las mismas. Además, el papel de visitante siempre supone un punto extra de dificultad.

“Empezar fuera de casa contra un equipo como el Amorebieta siempre es complicado. En los últimos minutos la gente le apretaba un poco y al final se ponen a echar centros y te crean incertidumbre”, cuenta Palmás.

“Nadie va a regalar nada, todos los partidos van a ser competidos durante todo el año”, insiste el delantero. “Tuvimos momentos buenos y alguno en el que sufrimos un poco más. Fue una pena en alguna ocasión no meter el 1-3. En una ocasión un poco tonta nos hacen el empate. Es lo que tiene la categoría, que te penaliza el más mínimo fallo”, dice.

Puntuar de tres en los partidos pasa por seguir mostrando el alto nivel competitivo que se vio en la primera jornada, para lo que Gonza Fernández cuenta con una amplia plantilla. “Sumar de tres pasa por no estar muy lejos del nivel que dimos ante el Amorebieta. Esto va de competir, de estar concentrados y aprovechar los errores del rival mientras que nosotros tenemos que cometer los menos posibles”, señala.

El regreso a casa

Este próximo domingo 13 de septiembre será el primer partido del Arosa SC en A Lomba a las 17:00 horas, un horario que la directiva arlequinada escoge pensando en la base del club, y en que puedan acudir los máximos socios posibles. “Entendemos que para el equipo visitante era mejor horario jugar a las 12:00 horas, pero tenemos a quiénes quieren ver a los equipos de la base y debemos respetar a nuestros socios”, explica Manolo Abalo.

Por otro lado, los jugadores esperan un cálido recibimiento por parte de una incansable afición que siempre estuvo alentando a los de Gonza. “Nos esperamos un poco lo del año pasado, que se sientan identificados. Si ven que nosotros luchamos nos van a apoyar y, sobre todo en casa nos van a dar un plus”, dice Palmás.

El próximo rival del Arosa también viene de empatar a dos en la primera jornada liguera, en su caso, ante el Bergantiños FC. “Del Gernika aún no conocemos mucho. El cuerpo técnico analizará un poco cómo es el rival y trataremos de hacerlo lo mejor posible”, comenta Palmás.

“Tienen jugadores de bastante nivel. Cuantos más momentos buenos tengamos, mejor. Los rivales también juegan y preparan sus partidos”, concluye el atacante arlequinado. Ahora, el equipo de Gonza Fernández trabaja en la preparación de la segunda jornada liguera, en la que esperan poder brindar la primera victoria en casa.