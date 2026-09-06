Un gol en el 92 evita la victoria de un notable Arosa en su estreno en Amorebieta

Concheiro trata de cortar el avance de un jugador del Amorebieta durante el partido disputado en el amplio campo de Urritxe Amorebieta

El Arosa empató en Amorebieta 2-2 en su estreno en Segunda RFEF en un partido en el que mereció ganar, sobre todo por ambición, control del juego y ocasiones de la segunda parte. Y lo cierto es que estuvo muy cerca de conseguirlo, que hubiese sido lo más justo, pero encajó en el minuto 92 un gol en una acción evitable que le deja un mal sabor de boca.

Hasta en dos ocasiones se pusieron por delante los arlequinados, por medio de Maceira y Palmás, pero en los minutos finales de cada parte, en dos jugadas similares por banda derecha, el Amorebieta consiguió nivelar el marcador.

Más allá del resultado, el Arosa tuvo un esperanzador estreno en cuanto a juego y sensaciones. Fue de menos a más en el partido y tan sólo le faltó cerrarlo con un tercer gol para evitar la incertidumbre del tiempo de aumento, que no gestionó como le gustaría ante un rival que apenas le inquietó tras el descanso.

De inicio, en el amplio campo de hierba natural de Urritxe, el Arosa salió con línea de cuatro en defensa, formada por Torrado, Morante, Samu y Hugo Torres, con Hugo García en el mediocampo junto a Concheiro y Remeseiro. Iñaki partió desde al derecha y Palmás en la izquierda, con Maceira en punta. El Amorebieta, por su parte, apostó por un 4-2-3-1, con una línea defensiva bastante joven (21 años de media de edad), con la que no ofreció suficientes garantías para poder aspirar a ser uno de los gallitos de la categoría. Eso sí, los vascos tienen un jugador en la medula diferencial, el experimentado Erik Morán, que no tardó en demostrar la razón por la que jugó tantos partidos en Segunda en equipos como Leganés, Zaragoza, Málaga, Numancia o Ponferradina. Fue el que ordenó el juego de su equipo con balón ante un Arosa que salió también a cuidarlo.

Once inicial que presentó el Arosa en Amorebieta en su regreso a Segunda RFEF un lustro después Amorebieta

Fueron los locales los que encontraron más profunidad en los primeros minutos. Hugo Torres se llevó la amarilla al frenar en falta a Muguruza y en la otra banda el lateral izquierdo Hernaiz llegó hasta la cocina y puso un centro abajo que despejó como pudo la zaga arlequinada.

El Arosa sufría para defender las bandas y Gonza incrustó entre los centrales a Hugo García, pasando a defensa de cinco a los diez minutos. La variación surtió efecto. Además permitió a los visitantes aproximarse por primera vez. Lanzaron tres córners seguidos. En el primero, Maceira estuvo a punto de marcar de cabeza a centro de Torres. Y en una segunda acción del tercero llegó el 0-1. Torrado se fue muy fácil de Hernaiz, al que no le llegó a tiempo la ayuda del mediocentro, y puso un balón al área abajo que remató en semifallo Iñaki. El esférico le cayó en el punto de penalti a Maceira, que controló y se sacó un disparo raso cayéndose con el que batió al meta formado en el Eibar Xabier Murgoitio. Veinte minutos fueron suficientes para dejar patente que al Arosa tampoco le va a faltar pólvora este año, pese al cambio de categoría.

Tras el 0-1 el equipo de Vilagarcía pasó a tener la situación controlada. Las llegadas por fuera del Amorebieta pasaron a ser esporádicas. Morante, que hizo un gran partido, despejó a córner un centro peligroso de Muguruza, mientras que Palmás a la contra dejaba en evidencia la falta de fiabilidad de la zaga local.

Antes del descanso Morán volvió a activarse, encontrando a compañeros entre líneas en zonas interiores. El veterano delantero Ion Etxaniz y el joven de 19 años Josep Díaz, que llegó del Castellón B, dieron un par de avisos. Gonza volvió a adelantar a Hugo García, con lo que los locales ya no encontraron continuidad en el juego para conectar pases dentro y atacar por fuera.

El partido estaba controlado, pero en esta categoría en cualquier momento te pueden hacer gol. Y fue lo que pasó. Justo antes del descanso. Un balón largo al que llegó con ventaja Samu. El Amorebieta presionó con agresividad, Aguirre arrolló a Remeseiro, que la perdio de espaldas, y el árbitro fue permisivo. Los locales atacaron la profundidad por la derecha con Muguruza, que le ganó en velocidad a Hugo Torres y puso el centro abajo al área pequeña para que empujase a la red Josep Díaz llegando desde la banda contraria. Un mazazo en la calurosa mañana.

Maceira disputa el balón ante el lateral izquierdo local Hernaiz

El paso por vestuarios le vino bien a los arlequinados. El primer tiempo había servido para testar al rival. Gonza hizo ajustes y fue ambicioso, sabedor de que su equipo no era para nada inferior. Mantuvo la defensa de tres centrales, pero cambió el dibujo con Iñaki por delante de los dos mediocentros y dos delanteros. Además dio entrada a Martín Diz en el carril izquierdo para aumentar las prestaciones ofensivas en ese costado. Aunque la segunda parte empezó con una oportunidad local, en un disparo cruzado del lateral izquierdo Hernaiz, el Arosa no tardó en tomar el mando e irse claramente a la ofensiva.

Iñaki, con la derecha a centro de Diz, tuvo la primera. La siguiente acabó en derribo sobre Palmás al límite del penalti en el borde del área, saldada con amarilla. El Arosa tenía más balón, sus puntas le daban profundidad atacando el espacio, y el Amorebieta se había diluído una vez agotado el depósito de gasolina de Morán.

Gonza no especuló. Vio claro que el partido estaba para su equipo y dio entrada al debutante Lucas Castro en la mediapunta y a Coira como carrilero derecho por Torrado. Fue un claro mensaje a su equipo para seguir yendo a por el partido. La apuesta tuvo premio. Mediada la segunda parte, Lucas Castro atacó el espacio en el carril del siete y habilitó a Gabri Palmás, que marcó con suspense tras hacerse un espacio para el remate.

El 1-2 hacía justicia. Y con los cambios de ambos equipos el que siguió mejorando fue el Arosa, que no se metió atrás. Al contrario, presionó con hasta seis jugadores en campo contrario. Fueron sus mejores momentos en el partido. Tan solo le faltó sentenciar. Tuvo dos claras y similares, pero tanto Lucas Castro como Rivera optaron por el remate entrando en área por la derecha y no acertaron a hacer el 1-3. Eso llevó el desenlace al esperado empuje final local.

Palmás la perdió en banda izquierda cuando su equipo trataba de desplegarse con Martín Diz a su lado. El Amorebieta atacó ese costado, desde donde Reka se sacó un centro chut abajo que desvió Chema sin fortuna al fondo de la red. Fue un cruel final para un muy buen Arosa, que incluso tuvo que defender el punto hasta el 95, ya que el partido acabó con una gran intervención del propio Chema a disparo en falta directa.

El Arosa regresa del País Vasco con mejores sensaciones que resultado, tras los visto esta mañana. Fue reconocible en la idea de juego que le dio el ascenso, a nivel físico aguantó el tirón y demostró que tiene armas para competir en cualquier campo de esta liga. La próxima semana se estrena en A Lomba. Recibirá a un Gernika que empató en casa esta mañana ante el Bergantiños, también 2-2.