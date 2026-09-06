Gonza: "Nos vamos con una sensación agridulce"

Gonza Fernández aplaude a sus jugadores durante un partido de pretemporada Mónica Ferreirós

El entrenador del Arosa Gonza Fernández tenía sensaciones encontradas al final del partido en el campo de Urritxe, donde su equipo se estrenó en liga con un empate tras acariciar la victoria. "La sensación que me que es un poco lo que hablamos con los jugadores al acabar el partido. Creo que nos vamos con una sensación agridulce porque creo que tuvimos los tres puntos muy cerca, no solo por el resultado cuando nos empatan, sino también porque durante la segunda parte creo que tuvimos unas opciones para matar el partido bastante claras para hacer el 1-3, pero no lo hicimos y en el descuento te empataron".

El partido en Amorebieta despeja cualquier duda que tuvieran los arlequinados sobre el nivel que pueden ofrecer en la nueva categoría. "La parte positiva es que venimos aquí después de un debut en la categoría fuera de casa contra un equipo que, en teoría va a estar arriba y hace poco estaba en el fútbol profesional, y creo que hicimos un partido muy serio, muy competitivo, estuvimos por delante y creo que eso hay que valorarlo y es el camino que tenemos que seguir".

Gonza da más valor a lo ofrecido por os suyos dados los condicionantes. "No era un partido sencillo: mucho calor, el debú y muchas variables que hay que valorar de forma positiva". Pero también apunta detalles que deberán corregir en el futuro. "La parte negativa es que sabemos que los errores nos penalizan y eso fue un poco lo que pasó, así que tenemos mucho aprendizaje de este partido". El técnico se marcha "contento" del estreno pese a que se escaparon dos puntos en el tiempo de aumento, ya que su equipo hizo ocasiones, goles y tuvo controlado el juego durante bastantes fases del partido.

Jon Castrillo: "Es un buen punto por como se ha dado"

El técnico local Jon Castrillo reconoció que "es un buen punto por como se ha dado, al empatar prácticamente en una de las últimas jugadas del partido". El ex del Leioa puso en valor el esfuerzo de los suyos. "El equipo se ha vaciado, lo ha intentado de todas las maneras y hay que valorarlo". Además destaca el apoyo de su afición, "su apoyo hasta el final nos ha dado ese punch que necesitábamos para rescatar ese punto porque el equipo estaba muerto físicamente".

Sobre el desarrollo del juego, Castrillo dijo que "en las dos partes hemos entrado muy bien, teniendo el balón y llegadas, quizá nos ha faltado finalizar mejor las llegadas y centros. En ambas partes hemos tenido tramos en los que el rival ha estado mejor. Hoy no hemos sido competitivos en nuestros mínimos y hemos concedido, por lo que tenemos que mejorar". Castrillo hizo autocrítica. "La responsabilidad también es mía porque en la segunda parte he tardado en hacer los cambios y el equipo necesitaba un refresco, pero para eso estamos también, para seguir mejorando".