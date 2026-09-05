A por todas en Amorebieta

El Arosa llega al estreno en Segunda RFEF con varias bajas pero con la confianza de contar con un proyecto continuista al que le dio el título el pasado en Tercera Mónica Ferreirós

El Arosa viajó esta sábado a Amorebieta, donde mañana a las 12 horas se estrena en Segunda RFEF ante el equipo local en el campo de Urritxe. Ilusionada y con ganas de empezar con bien pie, así se desplaza la expedición con el técnico Gonza Fernández al frente, que no podrá contar por diferentes motivos con Edgar, Lombao, Xandre, Mario García ni Mateo Arellano.

El Arosa se encontrará este domingo a un Amorebieta que ha cambiado bastante su plantilla respecto al equipo que se quedó a las puertas del play-off de ascenso a Primera RFEF la pasada temporada. El presupuesto se redujo y hubo cambio de presidente y de entrenador. Sólo siguen diez jugadores y el club ha apostado por la juventud, tirando de muchos cateranos, si bien también cuenta con veteranos importantes que tienen experiencia en la categoría y en superiores, como el portero Jon Altamira (36 años), el defensa Joseba Muguruza (32), el ex de la Ponferradina Erik Morán (35 años) en mediocampo, o los delanteros Ion Echaniz (35 años) y un Guillermo Fernández (33) cuyo fichaje anunció esta misma semana la entidad vizcaina. Este último jugó más de 200 partidos y marcó cerca de 40 goles en Primera y Segunda División en equipos como Athletic Club, Leganés, Elche, Racing de Santander, Numancia y Burgos, por lo que se entiende que será un futbolista llamado a marcar diferencias en la liga.

Durante la pretemporada, el equipo que entrena el joven Jon Castrillo (31 años), ex del Leioa, tuvo resultados de todo tipo. Ganó al Alavés B (1-2), al Eibar B (1-0) y al Sodupe 0-2, empató con el Durango (0-0) y Gernika (1-1), y perdió con el Bilbao Athletic (0-1), Arenas de Getxo (1-5) y con el Aurrerá en su útimo test (2-0).

El Arosa llega al debut con la confianza que le reportó su último ensayo en A Illa la semana pasada, cuando goleó al Céltiga y demostró que está ya con un más que aceptable ritmo de competición. "A nivel condicional llegamos bien", reconoce el entrenador arlequinado, que no maneja demasiadas referencias del rival a estas alturas. "Este tipo de partidos son los más difíciles para el cuerpo técnico por la falta de información real, ya que en pretemporada se realizan muchas pruebas y cambios de sistemas y jugadores". Gonza vio algún partido del Amorebieta, pero no puede extraer demasiadas conclusiones a nivel colectivo. "Manejan jugadores para poder jugar directo porque tienen delanteros referencias, gente por fuera rápida, pero también con bastante pie por dentro. Es importante adaptarse a lo que nos encontremos", destaca, sabedor que el Amorebieta cambia de estructura y de plan del juego durante el propio partido.

El Arosa trabajó la defensa de tres centrales y carrileros esta pretemporada, por lo que podría ser la estructura para este primer partido a domiclio. "Tenemos claro como vamos a jugar, la idea es adaptarnos a diferentes contextos durante el propio partido". Y es que el Arosa se plantará en el amplio campo de Urritxe, de hierba natural, con la idea de ser camaelónico y adaptativo. "Somos un equipo nuevo, que acaba de llegar a la categoría, y necesitamos variantes".

El técnico confía plenamente en el nivel que va a ofrecer su plantilla en Segunda RFEF. "Estamos muy contentos porque dentro de la propia plantilla, que es larga, tenemos muchos registros y perfiles diferentes. Veo al equipo preparado e ilusionado porque muchos de los jugadores se ganaron jugar en esta categoría el año pasado". Y vuelve aplicar la misma receta que le llevó al éxito en Tercera. "Lo importante es lo que hagamos durante la semana, tener un buen día a día para que se vea reflejado los domingos".

El buen ambiente en el vestuario, donde "el grupo humano es espectacular", hace que el largo viaje no se convierta en un handicap, al contrario, es una oportunidad "para convivir y unirnos más".

Gonza se muestra muy contento con la llegada de Lucas Castro, el último fichaje. "Nos va ayudar, seguro. Viene con muchísimas ganas, tiene energía y gol. Es un jugador difícil de encontrar por ese perfil de llegador al área".

El partido se podrá ver a través de la web de Football Club, que dispone de una plataforma de streaming. Es necesario darse de alta y comprar el partido, que tiene un coste de 4.99 euros.