Remeseiro: "Tenemos que demostrar que somos jugadores de esta categoría"
El centrocampista del Arosa dice que el equipo viaja a Amorebieta con la intención de "competir todo el partido como si se nos fuera la vida en ello"
Marcos Remeseiro inicia este fin de semana su cuarta temporada en Segunda RFEF, tras las tres que vivió en Carballo y sin contar una en Segunda B con el Somozas. A sus 34 años es un peso pesado del vestuario del Arosa, un voz autorizada para trasladar a la afición las sensaciones previas al estreno del equipo el domingo en Amorebieta.
¿Cómo llega el equipo a nivel físico al debut?
Yo creo que de piernas llegamos bien. Lógicamente no alcanzamos el punto óptimo de cada uno, ya que se tardan unas jornadas en coger el ritmo de competición. Pero para esta altura del calendario creo que estamos bien.
Viaje largo y dormir fuera. ¿Cómo crees que os vais a adaptar a algo que es diferente a la temporada pasada?
No creo que sea un problema. Tenemos un buen grupo, un buen vestuario. La mayoría ya estábamos el año pasado y creo que hasta nos va a venir bien para seguir afianzando esa relación que tenemos todos.
¿Al ser un proyecto continuista os da cierta ventaja competitiva al inicio de liga?
Sí, está claro que seguir tantos jugadores del año pasado da una ventajita a la hora de conocer las virtudes y defectos del compañeros, que todos los tenemos. Es algo que da un plus, pero después está el nivel de la liga que te obliga a demostrar que somos equipo y jugadores de esta categoría.
Por tu experiencia en Segunda RFEF, ¿crees que hay mucho salto de calidad y exigencia respecto a Tercera?
Sí, un salto considerable. Sobre todo a la hora de penalizarte los errores. En Tercera, por ejemplo, cometes diez errores y te penalizan dos. Pero aquí de diez te penalizan cinco. Un salto lo hay, evidentemente las categorías están por algo.
¿Qué referencias tenéis del Amorebieta?
Pues no tenemos demasiadas al ser el primer partido. Puedes manejar información del año pasado o de lo que hicieron en pretemporada, pero lo que cuenta es ahora. Entendemos que el típico equipo vasco, con potencial y buenos jugadores, que pueda manejar juego directo, a lo que tendremos que ir acostumbrándonos porque estos equipos suelen ser fuertes en eso. Tenemos que ir a competir todo el partido como si se nos fuera la vida en ello.
¿Este primer partido va a servir de vara de medir para conocer el nivel que tenéis en estos momentos?
Lógicamente ahora empieza la bonito, lo de verdad. Es cuando vamos a tener que demostrar que somos jugadores de esta categoría porque venimos de Tercera. Evidentemente es el primer partido de liga y tendremos margen de mejora, como lo tendrá el Amorebieta y todos los equipos. Con las armas que tenemos ahora mismo trataremos de hacer el partido lo más competitivo posible, con la idea de sacar los tres puntos.
¿Hay que ir a defender o a tener el balón? ¿Cuál es el plan?
No soy muy partidario de ir a ningún sitio sólo a defender. La idea es ser nosotros mismos, con los planteamientos de continuidad del año pasado, sabiendo que es una nueva categoría y en ciertos momentos tenemos que cambiar un poquito la forma de jugar. Tenemos que ser capaces de hacer diferentes partidos durante todo el mismo partido.
¿Cómo estás a nivel personal?
Muy bien. Estoy muy contento en el club. Muy a gusto. Futbolísticamente me encuentro bien, aunque aún no estoy al nivel óptimo, creo que es algo que alcanzamos todos a partir de la cuarta o quinta jornada porque nos ponemos en forma total, pero sinceramente me encuentro muy bien.