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Deportes

El Arosa se encontrará un Amorebieta reforzado por un ex Primera División

El club vasco anunció esta semana el fichaje del delantero Guillermo Fernández, que jugó Champions con el Athletic. Edgar, Xandre, Lombao, Mario y Mateo, bajas en los visitantes

Gonzalo Sánchez
04/09/2026 21:45
Guillermo Fernández, un ex Primera División para el rival del Arosa
Guillermo Fernández, un ex Primera División para el rival del Arosa
Amorebieta
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El Arosa debuta el domingo en Segunda RFEF ante un Amorebieta que se reforzó  esta misma semana con el fichaje del experimentado delantero Guillermo Fernández, que jugó más de 200 partidos y marcó cerca de 40 goles en Primera y Segunda División en equipos como Athletic Club, Leganés, Elche, Racing de Santander, Numancia y Burgos. 

El ariete de 33 años llegó a disputar la Champions con el club bilbaíno, marcando ante el Oporto en O Dragao. En las últimas temporadas jugó en Primera RFEF en el Nastic de Tarragona y la Leonesa y también estuvo dos años en las máximas categorías de India e Indonesia, concretamente en los equipos North East United y Semen Padang FC. Sin duda es un fichaje llamado a marcar diferencias en Segunda RFEF.

El equipo vilagarciano entrenará este sábado por la mañana y saldrá de viaje hacia Euskadi, almorzando de camino. La expedición llegará por la noche, sobre las 21 horas, para cenar y descansar en el hotel. 

Edgar, Xandre y Lombao son bajas. Además arrastran problemas Mario García, con molestias musculares en la zona de los isquisos, y Mateo Arellano, que sufrió un pisotón en un dedo del pie y está pendiente de pruebas para saber si hay una pequeña fisura, por lo que aunque viajen, todo apunta a que no jugarán.

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