Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Arosa

Álex Tubío: “Quero que se vexa un Arosa intenso, con carácter, e que sexa valente”

O preparador físico dos arlequinados valora o inicio da tempada en Segunda RFEF

María Caldas
04/09/2026 08:00
_A7A2609_17422104
Álex Tubío en su Centro de Salud y Rendimiento ubicado en Vilagarcía de Arousa
Gonzalo Salgado
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

O Arosa SC conta as horas para arrancar a nova aventura en Segunda RFEF. Un comezo que implica cambios en todos los aspectos, entre eles, a preparación física dos xogadores, que volve a caer nas mans de Álex Tubío, quen xa traballou durante a  pasada tempada codo con codo co equipo de Gonza Fernandez.

Como se atopa todos a escasas horas de comezar a tempada?

Ben, a verdade é que o equipo está adestrando moi ben, nótase que se acerca a competición porque hai bastante ritmo e intensidade. Penso que chegamos nun bo momento de preparación previa.

En comparación coa pasada campaña, cambiou algo esta pretemporada?

Sí. Dispoñemos de algo de material para facer traballo de forza e foi algo ó que lle din moita importancia. Non só para previr lesións, se non tamén porque nesta liga hai moitos equipos que son moi físicos e por intentar ser máis fuertes ou incluso superiores neses duelos individuais.

Vai máis enfocada á forza física la preparación para Segunda?

Debería ser así sempre, o que pasa que como este ano dispoñemos do material e considero que, a priori, como somos recién ascendidos, non vamos a ser un equipo dominador como podríamos ser o ano pasado, pois temos que aproveitar mellor esas armas e converternos nun equipo forte porque esos duelos inviduais van a ser bastante importantes.

Que cree que é o máis importante de conseguir durante as semanas de preparación?

Para min é ter o maior número de xogadores disponibles para poder facer adestramentos de calidad. Se hai unha plantilla de 24, pois se poden estar todos mellor. Para iso é importante o traballo de forza, a prevención de lesións e a xestión das cargas individuais.

Entrenar polas mañáns é algo fundamental para apretar máis a nivel físico aos xogadores

Cando considera que un equipo está físicamente preparado para comezar unha tempada?

Non teño datos obxetivos en sí. Pero cando máis ou menos xa ves que o ritmo entrenando é alto. Cando toleran uns 85 minutos con bastante densidad.

Que tipo de equipo quere que vexa a afición?

Intenso. Que sea valente e demostre carácter, que xoguen con ambición, que non se sintan inferiores a nadie. Polo menos que dé a sensación de que das absolutamente todo no campo para acadar os resultados. O equipo non escatima en esforzos, son solidarios.

Como se centra a nivel individual cando no hai más opción?

Normalmente antes de comenzar teñen un traballo de movilidade, e despois global. Ao acabar cada adestramento mándanme unha escala de esforzo percibido, e antes fan un cuestionario para saber cómo están de fatiga, descanso, estrés... a partir de aí vou axustando as cargas e sei se algún xogador ten máis risco, e vou mirando a cal hai que controlar máis dentro desa semana, sempre falando co míster. Se ten algunha molestia mándase un traballo para facer él.

_A7A2614 (1)_17430779
Álex Tubío en su Centro de Salud y Rendimiento ubicado en Vilagarcía de Arousa
Gonzalo Salgado

O preparador físico soe ser unha figura que pasa desapercibida, cal é a parte do traballo que non ve o aficionado?

É difícil de ver, porque as veces se o xogador non corre, bótanlle a culpa á preparación física, e non sempre é así. Se lle poñemos un analizador ó mellor está voando físicamente, pero a nivel emocional ou o propio contexto do xogo non permite desenvolver as túas capacidades. O que non se ve é o tema da xestión, é dicir, o preparador físico, polo menos no meu caso, xestiona co corpo técnico os conceptos que queren traballar e eu aplícoos as miñas tarefas. A nivel condicional, chegamos a un consenso de qué temos que traballar, e se hai saltos de carga pois regulamos os minutos que xogue ou se non pode xogar.

Ata qué punto a idea de xogo do adestrador pode condicionar a preparación?

Pois afecta moito. En función da metodoloxía é máis complicado. Co corpo técnico actual temos unha visión moi similar e é moi fácil traballar con eles. Non se paran as tarefas, é moi dinámico, e os 90 minutos de adestramentos son de práctica total, non hai paradas, polo que chegan a ter esa activación.

Realmente adestrar polas mañáns supón algún beneficio físico?

Hai estudios que sí que falan diso porque é cando os niveis de cortisol están máis baixos e, polo tanto, o xogador está máis preparado para adestrar. Tamén hai algúns que entrenar ó mediodía é a mellor hora por regulación. Pero para min é fundamental entrenar polas mañáns, porque se vas ás tardes, o xogador ven cansado de todo o día, e a nivel de activación vai ser totalmente diferente. Se queres incidir en algo ou apretar máis a nivel físico, corres o risco de que estén moi cansados e sexa máis lúdico.

Temos que aproveitar e ser un equipo forte nos duelos individuais, vai a ser clave

Que vai a ser importante para poder manter un ritmo alto toda a tempada?

O fundamental é contar co maior número de xogadores posibles e dosificar cargas. Ver que se cun xugador hai dúbidas, facerlle saber que ese partido non o vai xogar porque para algo hai unha plantilla amplia. Somos 24, é importante dosificalos e saber que todos forman parte do equipo.

Que é o máis diferente de preparar a un xogador do Arosa con respecto a unha persona de a pé?

O máis diferente é que un xogador vive desto e ten que rendir cada fin de semana. Unha persona de a pie pode estar máis cargada durante a semana.

Que se espera deste ano?

Unha aprendizaxe, porque nunca preparei a un equipo con viaxes, que é un punto a ter en conta, sobre todo por cómo xestionar os descansos antes dos adestramentos.

O camino ata Segunda RFEF

Álex Tubío xa se encargou da preparación dos arlequinados a pasada campaña, na que lograron o ascenso catro anos despois.

Que diferencia a este Arosa do de tempadas pasadas?

A nivel físico, pois que temos a posibilidade de facer traballo de forza. Hai un salto de calidad por parte dalgúns xogadores, e os que chegaron teñen moitas ganas de traballar, que o ano pasado tamén o había. Pero os que pegan ese salto son un exemplo para o resto.

Cal foi o momento máis complicado?

Cando empezas a dudar do teu traballo. Ás veces cando os resultados non se dan chegas a planterarte se te estarás equivocando con algo, dende un punto de vista para atopar unha solución. O máis complicado foi o partido contra o Cambados, que tíñamos que estar máis enchufados.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620