Lucas Castro ya viste la camiseta arlequinada

El joven cambadés en las gradas de A Lomba Arosa SC

El Arosa SC cuenta los días para iniciar su andadura en Segunda RFEF cuatro años más tarde. El equipo de Gonza Fernández ya se encuentra al completo tras la incorporación del cambadés Lucas Castro, que aterriza en A Lomba en calidad de cedido por el Deportivo da Coruña, luego de cuatro años formándose.

El canterano regresa a la que fue su casa para comenzar su trayectoria en el fútbol sénior, después de firmar una temporada redonda en División de Honor Juvenil, en la que anotó nada menos que 25 goles desde la posición de mediapunta o segundo punta.

“Es un día especial. Aunque sea el último día de mercado, que Lucas vuelva a su casa y que apostara por el club en el que lo formamos en un orgullo”, comenta el presidente, Manolo Abalo.

El joven de 19 años hizo la pretemporada con el Fabril, pero al no entrar en los planes del técnico Manuel Pablo para Primera RFEF, el club herculino ha optado por buscarle una salida para que tenga continuidad en una división inferior y liberar así su ficha para inscribir a otros futbolistas.

Lucas Castro llega cedido al Arosa desde Abegondo Más información

“Es impresionante, es una suerte tenerlo aquí y espero que este año le sirva para seguir creciendo y que el año que viene consiga estar en lo máximo del fútbol español porque tiene condiciones”, recalca Abalo.

“Lo que le pedimos desde aquí es que nos ayude a conseguir el objetivo, que lo pelee, porque va a tener competencia. Pero como digo siempre, si juegan los de casa estoy más contento, y si ganamos mucho más”, dice el mandatario.

La presentación del joven en Vilagarcía Arosa SC

“Queremos darle las gracias y desearle toda la suerte del mundo para que como profesional que es, consiga todos los objetivos y lo de todo, porque tiene condiciones de sobra”, concluye Manolo Abalo. Lucas se convierte en la vigésimo cuarta ficha en la amplia plantilla que maneja Gonza Fernández para esta temporada en Segunda RFEF.

“Volver a casa siempre es especial, porque regresas a dónde te criaste. Llego con muchas ganas e ilusión”, comenta el joven cambadés. Cuando desde el Depor le comunicaron la idea de su cesión, una de las primeras cosas que se le metió en la cabeza a Castro fue regresar al Arosa SC.

“Estoy muy contento de que se diera. Recuerdo sobre todo el primer año que llegué, cuándo nuestro entrenador era Duvi. El primer año y el último son siempre los más especiales porque es cuando llegas y cuando te vas. Son los recuerdos que más bonitos tengo del Arosa”, señala.

Lucas Castro se fue del Arosa cuando todavía estaba en etapa cadete, por lo que tenía 14 años cuando puso rumbo al Deportivo. Ahora, con 19, vuelve a formar parte del proyecto arlequinado, pero esta vez del primer equipo.

“Me fui de aquí siendo muy crío, creo que ahora soy más maduro y tengo las cosas más claras sobre lo que quiero hacer y a dónde quiero llegar”, señala. “Estos años en Abegondo me aportaron mucho crecimiento, sobre todo a nivel conocimiento y táctica, pero también físico y sobre todo mental”, destaca Castro.

A pesar de que siempre tuvo facilidad para meter goles, el apoyo de sus compañeros la pasada temporada fue fundamental para conseguir la impactante cifra de 25 tantos anotados, algo que lo convirtió en el pichichi de la División de Honor Juvenil.

El joven ya comenzó los entrenamientos con el equipo, que inicia la liga este domingo seis de septiembre como visitante. “Hablé con Gonza ya antes de venir. Por lo que vi hay un muy buen grupo. Estoy muy contento”, señala Lucas Castro, que ya conoce a los que serán sus compañeros durante los próximos meses.

“Doy el salto a sénior con mucha ilusión, con ganas de apretar y trabajar y que venga lo que tenga que venir. Ahora sí que voy a ver lo que es el fútbol real, pero también me ilusiona ver cómo se me da”, dice el cambadés.

“Jugaré dónde Gonza considere. Tengo que trabajar porque al final me tengo que ganar las cosas. Espero volverme un profesional tanto dentro como fuera del campo, con el trabajo creo que lo demás ya viene solo”, concluye el mediapunta, con cuya incorporación se da por cerrada la plantilla para la 26/27.