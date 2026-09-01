Lucas Castro llega cedido al Arosa desde Abegondo

Lucas Castro en el los cuartos de final de Copa del Rey Juvenil ante el Tenerife BENI CAZORLA PH

El centrocampista cambadés Lucas Castro Vilas llega al Arosa en calidad de cedido procedente del RC Deportivo, donde terminó la pasada temporada su ciclo en categoría juvenil siendo el máximo goleador de División de Honor con 25 tantos. El joven de 19 años hizo la pretemporada con el Fabril, pero al no entrar en los planes del técnico Manuel Pablo para Primera RFEF, el club herculino ha optado por buscarle una salida para que tenga continuidad en una división inferior y liberar así su ficha para inscribir a otros futbolistas.

Lucas se convierte en la vigésimo cuarta ficha en la amplia plantilla que maneja Gonza Fernández esta temporada en Vilagarcía. Otra alternativa en ataque, ya que se maneja como centrocampista ofensivo o segundo punta. Fue en esa demacarción en la que acabó pichichi del equipo juvenil deportivista el pasado curso, si bien también puede jugar más atrás. De hecho en su etapa formativa en los cadetes del Arosa actuaba en el doble pivote al lado de Sindo, que ahora está en el Céltiga, mostrándose como un jugador inteligente, con buen golpeo y mucha llegada al área.

Lucas llegó al Arosa cuando todavía era benjamín de la mano de Pedro Carregal, que consiguió juntar una generación del año 2007 muy destacada en la cantera que dejó de coordinar este verano, de la que también formaron parte Adrián y Juan Diego (Sigüeiro), Roi (Villalonga), Pedro Bouzada (Sevilla Atlético), Adrián Ochoa (Valencia Mestalla), David Piñeiro y Grajales (San Martín), Manu Campos (Pontevedra B) o Yeray (Céltiga).

Lucas Castro, máximo goleador del grupo I de División de Honor juvenil la pasada temporada, en un partido con el Dépor en Abegondo Carlota Blanco

Lucas permaneció en la cantera arlequinada hasta finalizar su primer año cadete, destacando en División de Honor y proclamándose campeón de España con la Selección Gallega Sub 16 en 2022. Celta y Deportivo mostraron en interés en su fichaje por aquel entonces y el cambadés eligió Abegondo, donde completó su formación las cuatro últimas temporadas, siempre con mucho protagonismo en cuanto a minutos y cifras goleadoras. En su segundo cadete hizo 25 dianas y en su segundo juvenil ya hizo 18 tantos en la máxima categoría, mientras que el año pasado elevó los registros al anotar 25 en más de 2.800 minutos de juego.

El sábado ya estuvo en el Salvador Otero viendo el último partido de pretemporada del Arosa, que acabó en goleada ante el Céltiga. Y este miércoles se unirá a los entrenamientos con el equipo en el Manuel Jiménez, donde los arlequinados continuarán su preparación para su estreno liguero el domingo por la mañana en Amorebieta (12 horas).