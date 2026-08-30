El Arosa endosa una "manita" al Céltiga y se da un baño de confianza antes del estreno liguero

Gonza Fernández charla con Carlos Torrado durante un partido de esta pretemporada Mónica Ferreirós

El Arosa se dio un baño de confianza al endosar una manita al Céltiga en su último amistoso de pretemporada. El equipo de Gonza Fernández ganó 0-5 en la lluviosa tarde del sábado en el Salvador Otero con goles de Álex Rey, de penalti, Ginto en propia puerta, Mateo Arellano, Coira y Gabri Palmás, llevándose el IX Trofeo Concello A Illa de Arousa - Memorial Alejandro García. El equipo de Segunda RFEF superó en ritmo y juego a un Céltiga muy desdibujado, que firmó su peor partido de pretemporada, justo a una semana de su debut liguero en A Coruña ante el Silva. El Arosa acaba la preparación con excelentes sensaciones, algo que le ayudará para afrontar con mayor confianza su estreno liguero el domingo por la mañana en el campo de un Amorebieta que despidió la pretemporada con derrota por 2-0 en el campo del Aurrerá vitoriano (Tercera RFEF).

Esta vez Gonza Fernández apostó por línea de cuatro en defensa, con Torrado, Morante, Samu Santos y Pedro de inicio. Aunque no está claro que vaya a ser la estructura que utilice dentro de una semana. En mediocampo el técnico de Oia juntó a Mateo Arellano, Concheiro y Remeseiro, que mezclaron bien y superaron por completo en esa zona ancha a un Céltiga con algún jugador muy por debajo del tono físico esperado a estas alturas. Rivera partió desde la derecha, metiéndose dentro para acentuar el dominio visitante en la medular, al igual que Álex Rey en punta, mientras que la banda izquierda la ocupó un Coira que provocó un penalti (inexistente) a los dos minutos en una acción en área con Julio Rey. Marcó Álex Rey desde los once metros, pese a que Manu Táboas llegó a tocar el balón tras acertar la dirección del disparo.

Toda la primera parte fue un monólogo visitante ante un Céltiga que naufragó en su intento de jugar de tú a tú. El Arosa tuvo mucha movilidad, con y sin balón, presionó con colmillo y jugó con un nivel de concentración alta. Fueron cuarenta y cinco minutos sobresalientes, saldados con otros dos goles ante un rival con una defensa de circunstancias. El japonés Ginto, al intentar cortar un centro de Coira, hizo el 0-2 en propia puerta. Y Mateo Arellano marcó el 0-3 con un pase a la red culminando una acción combinada perfecta entre Álex Rey y Carlos Torrado por banda derecha.

En el descanso Gonza soló cambió en portería, entrando Antón por Chema, y en el centro de la zaga: Hugo García por Morante. Los locales también hicieron un par de modificaciones. El juego ya se igualó algo más, pero el Céltiga siguió haciendo aguas en defensa y encajó el cuarto en otro error, que permitió a Coira batir en el mano a mano a Táboas. Y es que Luis Carro necesitará tiempo para acoplar a tantas piezas nuevas en una plantilla que ha perdido jugadores importantes. El último de ellos David Giráldez, que ha colgado las botas. Al menos los isleños han recuperado a Rubi Casas, tras su efímero paso este verano por el Ourense CF.

Con los cambios en ambos equipos fue el Arosa el que acabó mejor el partido, al refrescar su ataque con Diz, Palmás y Maceira. Y marcó el quinto en una acción en la derecha del propio Martín Diz, cuyo centro envió a la red en área pequeña Palmás.

El Arosa, que venía de perder en Cangas, despejó dudas con un partido prácticamente redondo. Fue muy superior en todo en un último test en el que varios jugadores completaron noventa minutos, por lo que el equipo parece que llega en un buen nivel físico al estreno liguero. En A Illa no jugaron los lesionados Edgar y Xandre, tampoco Pacheco, ni un Lombao que arrastra molestias físicas. Pero Gonza maneja una plantilla muy amplia, de 23 jugadores, por lo que cuenta con alternativas en todas las líneas y posiciones.

El Arosa salda la pretemporada con resultados de todo tipo. En su balance figuran cuatro victorias. Ganó al Pontevedra 3-1, al Villalonga 0-1, al Céltiga 0-5 y al Cambados 0-5 en sólo cuarenta y cinco minutos. Además firmó empates ante Boiro (2-2) y ante Estradense (0-0) y Fabril (1-1) en mini partidos de medio tiempo. Sus derrotas fueron con el Portonovo (2-0) y Alondras (2-0), además del 1-0 ante el Compostela en 45 minutos.

Finalizadas las pruebas y cargado el depósito, el domingo empieza lo serio. Al recién ascendido le espera un largo viaje al País Vasco para medirse a la Sociedad Deportiva Amorebieta, un club que hace sólo tres años estaba en Segunda A, pero encadenó dos descensos seguidos y viene de finalizar sexto la pasada temporada en el grupo II de Segunda RFEF.

Lucas Castro

A falta de dos días para el cierre del mercado de fichajes, el Arosa sigue muy pendiente del futuro del cambadés Lucas Castro, que el sábado estaba en el Salvador Otero viendo el partido en la grada. El joven futbolista, que viene de ser el máximo goleador del grupo I de la División de Honor Juvenil la pasada temporada al anotar 25 tantos, todavía no conoce su destino, pero todo indica que abandonará el Deportivo para jugar cedido en otro club. Hay varios que mostraron interés, entre ellos el Arosa y algún filial, por lo que el culebrón se resolverá en las próximas horas. Lucas se formó en la cantera arlequinada y fue en su segundo año cadete cuando se marchó a Abegondo, siendo siempre un futbolista importante en la cantera del Deportivo durante las últimas temporadas.