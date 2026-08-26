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Arosa

“Los rivales van a ver a un equipo muy compacto”, destaca Iñaki Martínez

El Arosa visita hoy Cangas do Morrazo en la recta final de la pretemporada

María Caldas
26/08/2026 08:00
Boiro vs Arosa
Iñaki Martínez durante el amistoso ante el CD Boiro
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El Arosa SC encara la recta final de la pretemporada con un enfrentamiento ante el Alondras CF hoy a las 19:30 horas. Una visita a Cangas do Morrazo que llega a escasos días del inicio de la Segunda RFEF.

“Estamos completando tanto entrenamientos como partidos de alto nivel. Se están viendo las cosas que queremos hacer a lo largo del año y poco a poco vamos cogiendo las cosas que quiere el míster que hagamos”, dice Iñaki Martínez, uno de los capitanes.

El Arosa está aprovechando la pretemporada para coger un tono físico óptimo y explorar tácticamente un nuevo sistema de juego que le ofrezca mejores garantías defensivas este año en Segunda RFEF

El Arosa ya conoce el horario de su primer partido en Segunda RFEF

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“Creo que los rivales van a ver a un Arosa muy compacto, que basa todo en el equipo. Somos muchos del año pasado y eso tiene que hacerse ver e integrar cuanto antes a los nuevos para que el equipo sea todavía mejor”, señala el capitán, que anotó un hat-trick en el triangular de Burgáns.

“Tenemos muchas ganas de jugar en A Lomba, al final es lo que queremos, jugar con nuestra gente y en un campo que conocemos. Así cuando volvamos también lo cogeremos con más ganas”, comenta Martínez. De este modo, el media punta vivirá su cuarta temporada consecutiva con la arlequinada en un momento personal muy bueno. “Me encuentro a buen nivel y poco a poco cogiendo buenas sensaciones y mejorando a diario”.

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