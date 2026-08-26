El Arosa SC cae ante el Alondras en el Trofeo Vila de Cangas

El Arosa finalizará la pretemporada este próximo sábado en A Illa Raúl Fonseca-Bera Fotografía

El Arosa SC consumó en Cangas su segunda derrota en lo que va de pretemporada. El equipo de Gonza Fernández no vivió su mejor día ante un Alondras que terminó levantando el Trofeo Vila de Cangas por un marcador final de 2-0 gracias a los tantos de Diego y Marchena, en el que sería el penúltimo partido de la pretemporada del cuadro arlequinado.

De inicio, Gonza Fernández partió con un esquema de 4-4-2 con la defensa formada por Pacheco, Hugo García, Pedro, y Torres. En el mediocampo Iñaki Martínez, Martín Diz, Mateo y Remeseiro, y en ataque Maceira y Gabri Palmás. Los palos, por su parte, los ocupó de inicio Antón.

Lo cierto, es que los locales comenzaron ya enchufados en el partido, y es que al jugar en casa querían demostrar ante sus aficionados que son uno de los equipos más fuertes de la Tercera RFEF de cara a la 26/27.

El Arosa, por su parte, buscaba tener la posesión del balón y filtrar así llegadas a Gabri Palmás, asociado con el recién fichado Jorge Maceira. Los errores en defensa terminaron por pasar factura a los de Gonza Fernández, y es que los dos tantos del Alondras llegaron en dos internadas por la banda.

Los arlequinados consiguieron llegar al descanso con un 0-0 en el marcador, pero con la sensación de que en cualquier momento podían llegar los tantos del Alondras, tal y cómo sucedió en el segundo tiempo, en el que los de Villaverde desarmaron por completo el esquema planteado por el cuadro vilagarciano en Cangas.

Ya en la segunda mitad, los cambios revolucionaron el encuentro, pero especialmente los del Alondras, que con la entrada de Brais comenzó a subir la intensidad, especialmente en ataque. Así, Marchena estrenó el marcador en Cangas con un disparo tras una internada por la banda que acabó finalizando en el segundo palo.

El 2-0 llegaría a los pies de Diego con otra llegada por la banda en la que supera a la defensa arlequinada.

Próxima cita

El Arosa SC dará por finalizada la pretemporada este sábado 29 de agosto en el Salvador Otero, dónde se verá las caras con el Céltiga FC de Luis Carro, equipo que también militará esta temporada en Tercera RFEF.