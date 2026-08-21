Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Arosa

El Arosa SC ya conoce las nuevas normas del juego

Los colegiados Pablo García e Ismael González explicaron las novedades implantadas por el CTA

María Caldas
21/08/2026 11:14
arosa
Los miembros del equipo arlequinado durante la formación en Vilagarcía
Arosa SC
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Arosa SC recibió en las oficinas del club situadas en el Municipal da Lomba una charla sobre las nuevas normas del juego introducidas por el Comité Técnico Arbitral (CTA). En esta ocasión, los colegiados Pablo García e Ismael González, del Comité de Pontevedra, fueron los encargados de explicar a la plantilla y cuerpo técnico las principales novedades de cara a la temporada que está a punto de arrancar.

_ONI4318_21561235

El Arosa asalta Barraña

Más información

Entre las principales modificaciones destacan los saques de banda y de puerta, y es que si un equipo retrasa deliberadamente la acción por más de cinco segundos, el saque pasará al rival o será córner en contra. Asimismo, las sustituciones han de ser rápidas. El jugador saliente tiene un máximo de 10 segundos para abandonar el terreno de juego, y en caso de tardar más su relevo deberá de esperar un minuto para entrar. 

Además, habrá que retirar a un jugador de campo si el encuentro se detiene por lesión del guardameta. En caso de no decidirse también en 10 segundos, será el capitán quién tenga que estar un minuto fuera.

Otra de las novedades pasa por los penaltis, y es que si el lanzador comete doble toque accidental y anota, la acción se repetirá, pero si falla se contabilizará como errado sin opción de repetición.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620