El Arosa SC ya conoce las nuevas normas del juego

Los miembros del equipo arlequinado durante la formación en Vilagarcía Arosa SC

El Arosa SC recibió en las oficinas del club situadas en el Municipal da Lomba una charla sobre las nuevas normas del juego introducidas por el Comité Técnico Arbitral (CTA). En esta ocasión, los colegiados Pablo García e Ismael González, del Comité de Pontevedra, fueron los encargados de explicar a la plantilla y cuerpo técnico las principales novedades de cara a la temporada que está a punto de arrancar.

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Entre las principales modificaciones destacan los saques de banda y de puerta, y es que si un equipo retrasa deliberadamente la acción por más de cinco segundos, el saque pasará al rival o será córner en contra. Asimismo, las sustituciones han de ser rápidas. El jugador saliente tiene un máximo de 10 segundos para abandonar el terreno de juego, y en caso de tardar más su relevo deberá de esperar un minuto para entrar.

Además, habrá que retirar a un jugador de campo si el encuentro se detiene por lesión del guardameta. En caso de no decidirse también en 10 segundos, será el capitán quién tenga que estar un minuto fuera.

Otra de las novedades pasa por los penaltis, y es que si el lanzador comete doble toque accidental y anota, la acción se repetirá, pero si falla se contabilizará como errado sin opción de repetición.