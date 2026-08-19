Gonza: “Me queda la pena de no haber hecho más goles, pero el equipo rinde bien”

Gonza Fernández durante el partido MONICA VILA

El entrenador arlequinado se mostró satisfecho con el trabajo realizado por el equipo, que supera con nota otra prueba más. “Probamos cosas, nos faltó un poco en la zona de finalización. Llegamos a situaciones de poder haer un poco más de daño, pero estamos dando pasos en distintos sistemas y los jugadores también van avanzando”, destaca Gonza Fernández.

“No es fácil lo que están haciendo, son conceptos distintos al año pasado. La última media hora fue todo diferente y se rindió muy bien. Me queda la pena de que podíamos haber hecho más goles”, señala.

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Ahora, los arlequinados piensan ya en el triangular del fin de semana en Cambados. "Es otra prueba más, vamos a intentar que todos lleguen con la misma carga física al inicio de la temporada", indica el técnico.