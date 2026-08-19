El Arosa asalta Barraña

Los arlequinados vencieron en la tanda de penaltis MONICA VILA

El CD Boiro levantó el telón de Barraña para recibir al Arosa SC en la tercera edición del Memorial Carlos Muñiz, que terminó levantando el Arosa tras superar a los boirenses en la tanda de penaltis. En la primera mitad del duelo, los arlequinados fueron superiores al Boiro, especialmente en la presencia en área, pero no encontraron premio de cara a portería.

Por parte de los arlequinados, Gonza Fernández optó por salir con Palmás en punta de ataque, quien esperaba recibir balones de los carrileros e interiores. El primer aviso llegó por parte de los visitantes, con una llegada al área en la que Palmás no pudo disparar bien desde la frontal y el esférico terminó en las manos de Borja Rey.

El Boiro respondió con un disparo de Yosi ante el que Chema sacó una gran mano que impidió que el lateral se reencontrase con su versión goleadora. Por su parte, Tizón sacó nuevas cartas a relucir con las titularidades de Cambón, Mateo, Parada o Peque.

Los aficionados en Barraña MONICA VILA

A pesar de que los arlequinados se mostraban cómodos con el balón, el cuadro de Tizón estaba muy atento a las segundas jugadas, con una gran capacidad de recuperación.

La ocasión más clara del partido la firmaba de nuevo Palmás, con un disparo que rebotó en el larguero, y cuyo rechazo no pudo rematar Iñaki Martínez, ya que Bruno llegó antes para despejar. Los de Gonza Fernández estaban siendo superiores al Boiro, especialmente en la presencia en área rival. Así, Coira tuvo otra oportunidad de estrenar el electrónico con un disparo desde el borde que se fue por encima de los palos de Borja Rey.

El Arosa se siguió mostrando más sólido, con una línea defensiva que dificilmente los boirenses podían quebrar, pero los de Gonza Fernández tampoco terminaban de encontrar espacios en el área rival. Así, los primeros 45 minutos llegaron a su fin con el marcador en empate a ceros y un Boiro más sobrepasado que el Arosa, al que le costaba encontrar la ansiada recompensa.

Los nuevos fichajes siguen asentándose MONICA VILA

Ambos conjuntos realizaron cambios al iniciol de la segunda mitad. Por parte del Boiro, saltaron al campo Romero, Juampa, Landeira, Insua y Álex Vila a la portería, quien se reencontró con el que fue su equipo hace ya dos temporadas. Cuando no transcurrían ni cuatro minutos de la segunda parte, Peque se encargó de anotar un golazo al borde del área con un disparo en el que poco podía hacer Antón.

Con un disparo muy similar al gol del Boiro, Iñaki Martínez afinó la puntería para batir a Álex Vila y poner el 1-1 en el marcador. Gonza Fernández sacó a más de ocho jugadores en el minuto 60 para revolucionar el partido.

Pero el Boiro volvió a golpear. En una acción de córner, en pleno aturullo en el área, los de Tizón consiguieron despistar a Antón Pérez para anotar el 2-1 desde el punto de penalti. Al ecuador de la segunda mitad, los locales seguían insistiendo ante un Arosa que no conseguía senten ciar el enfrentamiento.

Ambos tuvieron que hacer un gran trabajo defensivo MONICA VILA

Los de Gonza Fernández se mostraron muy firmes en defensa durante el primer tiempo, pero en la segunda mitad los de Tizón llegaban con más facilidad. Poco duró la alegría en Barraña, y es que tras una subida de Concheiro, que disparó directo a las manos de Álex Vila, Maceira enganchó el rechace para enchufarla en la red y volver a poner el partido en tablas con el 2-2.

La emoción estaba servida en Barraña con el marcador en tablas cuando a penas quedaban 15 minutos para que se cumpliera el tiempo reglamentario. Rivera recibió un balón a la banda derecha, pero los locales consiguieron recuperar la posesión. El Arosa apostaba por la velocidad de Maceira para llegar arriba, pero a menos de 10 minutos para el final, el marcador seguía señalando las tablas. Conscientes del resultado, ambos aumentaron sus esfuerzos defensivos.

El encuentro fue muy disputado MONICA VILA

Samu Vecino, juvenil del Boiro que salió en la segunda mitad, tuvo una gran ocasión en un mano a mano con Antón que se fue desviado. El colegiado señaló el final del partido, por lo que el Memorial tuvo que decidirse en la tanda de penaltis tras 90 intesos minutos.

Landeira lanzó el primero para el Boiro, y no falló. Pacheco se encargó de poner el empate con un gol a la escuadra. Romero anotó el segundo para el Boiro y Rivera para el Arosa. Juampa Barros falló en el tercero de los locales, y Maceira anotó para los de Gonza Fernández . El fallo de Insua condenó a que el disparo de Álex Rey dictaminase quién se llevaba el trofeo. Rey no falló y anotó el penalti definitivo.