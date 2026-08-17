El Arosa persigue la solidez

El Arosa está aprovechando la pretemporada para coger un tono físico óptimo y explorar tácticamente un nuevo sistema de juego que le ofrezca mejores garantías defensivas este año en Segunda RFEF Mónica Ferreirós

El cuarto test de pretemporada que disputó el Arosa el viernes en Cambados sirvió para consolidar las nuevas ideas tácticas que el técnico Gonza Fernández quiere implantar esta temporada. Tanto en el mini partido de 45 minutos ante el filial del RC Deportivo como ante el Compostela, el Arosa jugó con línea de tres centrales y carrileros. Gonza es consciente de que en Segunda RFEF su equipo necesita una estructura defensiva consistente, que además de permitirle estar organizado sin balón también le facilite cuidarlo en el inicio del juego y hacer daño al rival sin necesidad de exponerse demasiado. Y en ese proceso de búsqueda está el equipo, que ha avanzado mucho pese a llevar sólo tres semanas de pretemporada.

Morante se dispone a realizar un pase en largo ante la presión de un delantero fabrilista Monica Ferreiros

En el primer duelo del Triangular Villa de Cambados, ante el Fabril, la línea de tres la formaron Morante, Hugo García y el andaluz Pedro. Carlos Torrado y Hugo Torres fueron los carrileros. Remeseiro y Concheiro formaron el doble centro, con Rivera de enganche y Palmás y Álex Rey arriba. El Arosa se sintió cómodo con esta estructura. Cierto es que el rival de Primera RFEF se presentó en Cambados plagado de bajas, ya que tiene jugadores en dinámica del primer equipo y otros están lesionados. Si bien, como ocurrió en el Trofeo San Roque ante el Pontevedra en A Lomba, el Arosa mostró más certezas que dudas en lo que quería desarrollar. Tuvo la solidez suficiente para que el filial no le desbordase con balón en ningún momento y cada vez que pudo se desplegó con verticalidad y buen pie en zonas interiores, gracias a Remeseiro, Rivera y Álex Rey, con Palmás dando soluciones a todos ellos al atacar los espacios con sus desmarques.

Hugo García jugó en el centro de una defensa de tres centrales y dos carrileros Mónica Ferreirós

El Arosa mantiene la capacidad ofensiva que le dio el título en Tercera. Y todo hace pensar que le puede dar frutos también en Segunda RFEF. En la primera jugada que hilbanó en campo contrario, tras un saque de banda, trianguló con precisión e hizo gol. Rivera inició la acción y fue el que la finalizó con un pase a la red con la zurda. Salvo una doble oportunidad a balón parado en falta lateral, el Fabril no generó ocasiones. Hasta que antes del descanso encontró el gol en una buena jugada de Guerrero por la derecha, cuyo centro remató con el pie en área Martín Ochoa. Y es que todavía le quedan detalles por ajustar al cuerpo técnico del Arosa, sobre todo en ese sector izquierdo de la defensa, donde hasta el momento el que más está sorprendiendo de forma positiva esta pretemporada, en la posición de carrilero, es el joven Adrián Lombao.

Álex Rey controla el balón rodeado de rivales Mónica Ferreirós

El coruñés es un futbolista de perfil ofensivo, pero suple las supuestas carencias que puede tener a la hora de defender con calidad técnica y buena lectura con balón. Fue el mejor del segundo mini partido, ante un Compostela que también empleó línea de cinco en Cambados. Mario García, Pacheco y Edgar fueron los centrales, mientras que inició en el carril derecho Martín Diz, antes de que entrase el juvenil de segundo año Xavi Durán, otra de las interesantes perlas por pulir de la desaprovechada cantera arlequinada. Debutó el asturiano Mateo Arellano en el centro del campo. Y dio la impresión de entender e interpretar bien la idea de juego del equipo. Le acompañó Iñaki, con Rivera por delante hasta que entró el juvenil, y Coira y Maceira arriba. La lesión de este último, que tuvo abandonar el campo por una sobrecarga mediado el mini partido ante su exequipo fue lo peor del partido. Habrá que esperar para saber si se queda en unas simples molestias o hay percance muscular.

Al igual que el año pasado, Gonza Fernández está aprovechando bien la pretemporada Mónica Ferreirós

El Arosa fue de menos a más ante los santiagueses, que con el delantero catalán Boubacar Ba Ba “Buba” ha incorporado este verano presencia y remate en ataque. El equipo de Gonza dominó con balón bastantes minutos, obligando a defender a su rival, pero volvió a encajar en el tramo final del partido. Una pérdida cuando trataba de desplegarse en ataque le castigó. A falta de tres semanas para el debut liguero en el campo del Amorebieta, el Arosa empieza a encontrar la forma que le pueda permitir competir bien en la categoría. Y todo pasa por la consistencia defensiva como bloque, algo que pueda ocultar las posibles carencias individuales en este aspecto que pueda tener respecto a otros rivales. El equipo empieza la cuarta semana de trabajo, en la que Gonza avisó que empezará a aflojar algo las cargas, y volverá a Cambados el fin de semana, en este caso el sábado, para disputar otro triangular en Burgáns, ante el Estradense y los anfitriones del CJ Cambados. El miércoles 26 visitará al Alondras y cerrará las pruebas de pretemporada el sábado 29 en A Illa ante el Céltiga.

Rivera marcó el único tanto del Arosa el viernes en Cambados Mónica Ferreirós

Pendientes de Lucas Castro

El Arosa está muy pendiente del futuro del cambadés Lucas Castro, que apunta a recalar en el equipo vilagarciano procedente del Fabril. El mediapunta de 19 años fue el máximo goleador del grupo I de la División de Honor Juvenil la pasada temporada al anotar 25 tantos. Formado en la cantera del Arosa, fue en su segundo año cadete cuando se marchó a Abegondo, siendo siempre un futbolista importante en la cantera del Deportivo.

El cambadés Lucas Castro fue el máximo goleador del grupo I de División de Honor juvenil la pasada temporada EC

Con el filial en Primera RFEF, todo hace indicar que abandonará esta temporada el club herculino en busca de minutos en una categoría inferior. Y ahí entra en escena el Arosa, interesado en hacerse con sus servicios, por lo que podría convertirse en la vigésimo cuarto jugador de la plantilla. Lucas jugó el viernes en Burgáns en el segundo partido del Fabril ante el Compostela. Al día, siguiente, el sábado marcó en la victoria del Fabril por 5-1 ante el Arenteiro en Abegondo. En los próximos días se aclarará su futuro, que podría traerle de vuelta a Vilagarcía.