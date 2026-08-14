El Arosa se mide a Compostela y Fabril esta tarde en Burgáns

Remeseiro y Romay durante el último partido de preparación del Arosa, en el que se impuso en San Pedro al Villalonga Mónica Ferreirós

El Arosa disputa esta tarde en el campo de Burgáns, en Cambados, su cuarto compromiso de pretemporada, que será por partida doble. Y es que el club amarillo organiza a partir de las 18.30 horas el Triangular Villa de Cambados, en el que reúne a RC Deportivo B, SD Compostela y al propio Arosa SC. Un cartel de lujo con tres recién ascendidos, a Primera y Segunda RFEF.

Se llevarán a cabo por tanto tres mini partidos de 45 minutos. En el primer el equipo de Gonza Fernández se cruzará con el filial de Primera RFEF. El Fabril, tras ser campeón de Segunda la pasada temporada, se ha reforzado hasta el momento con Justino Barbosa (UD Ourense) y Koke San José (Rayo Majadahonda). Además han regresado de sus cesiones Mardones, Martín Ochoa, Rubén López, Luisao, Guerrero y Kevin Sánchez, aunque estos últimos han estado realizando la pretemporada con el primer equipo, al igual que Teijo, Xabi Campos, Noé y Samu . También volvió Jairo Noriega, si bien está lesionado tras sufrir una rotura del ligamento cruzado.

El técnico Manuel Pablo todavía no tiene a toda la plantilla disponible en estas primeras semanas de pretemporada, en las que está tirando de juveniles y de futbolistas que inician su primer año sénior, de entre los cuales se esperan descartes. También hay jugadores a prueba, como el central marroquí Hatim.

Aunque el Arosa se encontrará un Fabril que poco tendrá que ver con el que inicie la liga el día 29 de agosto en Mérida, será otra buena de piedra de toque en su tercera semana de pretemporada, en la que el cuerpo técnico sigue está priorizando acumular carga de trabajo físico, con vistas a aflojar en la parte final de temporada para que el equipo llegue lo menos cargado posible al inicio de liga, que será en el campo del Amorebieta.

El segundo duelo a las 19.30 horas medirá a los coruñeses ante el Compostela, mientras que a las 20.30 horas el Arosa se medirá a los santiagueses, con los que volverá a encontrarse en liga, esta vez en Segunda RFEF. El Compos, pese a ascender, cambió su proyecto deportivo este verano con la llegada de Borja Yebra a la dirección deportiva. El técnico extremeño Carlos de Lerma sustituyó a Secho Martínez en el banquillo, mientras que en la plantilla también hubo bastantes variaciones, con hasta doce fichajes, la mayoría con experiencia en la categoría y también en Primera RFEF.

El Compostela ha realizado un muy buen mercado, incorporando a Edu Sousa (Pontevedra), Álex Gil (Numancia), Manu Rivas (Mérida), Mario Hermo (Fabril), Jordan Sánchez (Arenteiro), Miguel Prado (Ourense CF), Buba (Getafe B), Ces Cotos (Utebo), Edu González (Sarriana), Rafa de Vicente (La Unión Atlético), Dani González (Arenteiro), Rubén Vilela (Fabril). Continúan jugadores importantes como Pablo Crespo, Adrián Armental, Goris, Damián Noya, Parapar, Uzal, Guisande o Unai Peón.

En Cambados esta tarde disputará su tercer test de preparación. Hasta el momento se midió al Deportivo, cayendo 0-4 en un partido que llegó muy pronto en julio, y ganó al Lalín 0-1.

Las entradas para el triangular de esta tarde tienen un precio de 10 euros. Se espera un buen ambiente, con seguidores de los tres clubes. El Arosa ha encontrado en Burgáns un excelente hospedaje para sus partidos de preparación, debido a los trabajos de mantenimiento de A Lomba, ya que la próxima semana repetirá el campo cambadés en otro triangular ante el Estradense y los anfitriones.

Liga Nacional Juvenil

El equipo juvenil del Arosa ya conoce el calendario de la Liga Nacional, que comenzará el 6 de septiembre en casa ante el Auriense. A las órdenes de Adrián Tobío, que la pasada temporada dirigió al equipo cadete arlequinado que finalizó cuarto en División de Honor, los juveniles del Arosa afrontarán una competición junto a los filiales de RC Celta, RC Deportivo, Val Miñor y Lugo, además se medirá a Areosa, Racing de Ferrol, Conxo, Bergantiños, Choco, Pontevedra. Escola Fútbol Denis Suárez, Coruxo, UD Ourense, Xuventude Oroso, Atlético Montañeros y un CD Boiro que repetirá en la categoría tras finalizar décimo el pasado año.

El Arosa juvenil cuenta con una plantilla muy joven, con muy pocos jugadores de último año, y ha iniciado la pretemporada midiéndose a diferentes equipos de Primera Futgal. Empató con el CD Unión Asados, perdió con el Caldas y el martes igualó 1-1 con el San Martín en Vilaxoán, donde dejó muy buenas sensaciones de juego.