El Arosa jugará más del 90% de la liga en césped natural

El Arosa jugará 31 de sus 34 partidos esta temporada en campos de hierba natural Gonzalo Salgado

El Arosa jugará 31 de los 34 partidos de liga esta temporada de Segunda RFEF en campos de hierba natural. Y es que en el grupo I sólo hay tres equipos con instalación de hierba artificial. Son el Bergantiños, el Gernika y el UD Llanera, a los que el equipo de Gonza Fernández no visitará hasta ya iniciada la segunda vuelta.

El Arosa, por tanto, jugará toda la primera sobre césped, empezando en el campo de Urritxe, en Amorebieta, el primer fin de semana de septiembre. A Lomba será uno de los estadios con más capacidad de la categoría, sólo superado por el Vero Boquete de San Lázaro (12.000 espectadores) y a la altura de estadios como O Couto (Ourense CF), Las Llanas (Sestao), La Florida (Portugalete) o el Malecón (Gimnástica de Torrelavega).

El equipo vilagarciano se medirá a los filiales en superficie natural. En Astillero visitará el Rayo Cantabria, en Areitio al Eibar B, en la Ciudad Deportiva Jose Luis Compañón al Alavés B, mientras que con el Baskonia (Athletic C) jugará en el estadio de Artunduaga. Los arlequinados, que se ejercitan diariamenente en el Manuel Jiménez de hierba artificial, solicitaron al Concello poder llevar a cabo alguna sesión semanal esta temporada en A Lomba, siempre que la meteorología lo permita, para adaptarse a la superficie natural, en la que jugarán más del 90% de sus partidos ligueros.

De momento el campo está siendo sometido a un tratamiento con vistas a que aguante bien toda la temporada, al igual que el año pasado, pero desde el club esperan poder usarlo en alguna sesión antes del comienzo de liga, conscientes de que es fundamental para adaptarse a la superficie.

La liga se dirimirá en escenarios aceptables en cuanto a dimensiones. Salvo el Pepe Quimarán, donde juega la UD Llanera y que es bastante pequeño. Eso sí, la climatología del noroeste peninsular convertirá muchos terrenos de juego en verdaderos campos de batalla, debido a la lluvia y a las bajas temperaturas en varios meses de otoño e invierno. Circunstancias a las que deberán adaptarse los arlequinados.

La pasada temporada en Tercera, el Arosa jugó 24 de sus 34 encuentros sobre hierba natural, en los que sumó 53 de los 70 puntos que le dieron el título de liga y el ascenso directo. A Lomba fue su fortín, ya que sólo perdió un partido, ganando 10 y empatando 6, unos números que le permitieron ser el segundo mejor equipo de la liga como local (36 puntos), sólo superado por el Compostela (40 puntos).

La fortaleza en A Lomba volverá a ser clave esta temporada para luchar por el objetivo de la permanencia, muy caro, ya que casi un tercio de los equipos del grupo perderán la categoría.

Desplazamientos y televisión

A domicilio, la gran dificultad para el Arosa radica en adaptarse a una temporada marcada por los viajes. Recorrerá en autobús 7.390 kilómetros, con siete desplazamientos de más de 600 para visitar a Amorebieta (651), Baskonia (633), Sestao (621), Portugalete (621), Alavés B (645), Eibar B (669) y Gernika (661).

El club vilagarciano está tratando de llegar a un acuerdo con estos rivales vascos para pactar los horarios el domingo por la mañana, con el objetivo de facilitar el viaje de regreso a unas horas no intempestivas y así no tener que volver de madrugada el lunes. La idea sería fijar los partidos en A Lomba contras estos rivales lejanos también el domingo a las 12 horas, para corresponder en la misma medida.

Si bien, todo dependerá también de la TVG, que volverá a emitir partidos en directo de la categoría cuando los representantes gallegos jueguen en casa, y también tiene poder de decisión en los horarios. En cuanto a los partidos fuera de Galicia, los aficionados arosistas no podrán ver esta vez al Arosa vía streaming como hace cinco años, cuando emitió sus encuentros Footters. Salvo los que retransmiten algunas plataformas en Asturias y País Vasco a través de canales de youtube, aunque son puntuales. Si bien existe buena predisposición de la TVG para tratar de emitir, a través de su web, los encuentros en los que estén presentes las cámaras de otras televisiones autonómicas. Algo que de momento no está confirmado.

Tres clubes inéditos como rivales

Para el Arosa asentarse en Segunda RFEF es todo un reto. Su última aventura en la categoría nacional se le hizo muy larga la temporada. Llegó al ecuador del campeonato en mitad de la tabla, con cuatro puntos de ventaja sobre el descenso, pero acabó penúltimo. De esa aciaga temporada sólo se reencontrará con Coruxo, Marino, UD Llanera, Compostela y Bergantiños.

El Arosa visitará a rivales con los que no ve las caras desde treinta y cuarenta años. Son los casos del filial del Oviedo, cuyo último precedente fue en Segunda B en la temporada 1993-1994, el Baskonia (1988-1989), el Rayo Cantabria (1987-1988) y el Sestao, que "campeonó" en la Segunda B 1984-1985 y ascendió a Segunda A. Además, medio siglo después se volverá a ver las caras con el Gernika, con el que coincidió en Tercera en la 1976-1977 y la Gimnástica de Torrelavega (1977-1978).

En sus ochenta años de vida, el club arousano se ha enfrentado a Eibar y Alavés, pero será la primera vez que se vea las caras con sus filiales. Esta temporada sumará otros tres duelos inéditos hasta la fecha, ya que primera vez en su historia el Arosa jugará contra el Amorebieta, el Portugalete y Atlético Astorga, que ha permutado la plaza en el grupo con el Real Madrid C, quién pujó por la vacante que dejó el Arenteiro. Con estos tres duelos ante rivales inéditos, el club de Vilagarcía alcanzará la cifra del centenar de clubes de fuera de Galicia a los que se habrá enfrentado en partido oficial en su historia.