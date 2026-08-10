Mateo Arellano completa el puzle del Arosa

Mateo Arellano, en el centro, en su primera sesión de entrenamiento esta mañana como nuevo jugador del Arosa Mónica Ferreirós

El Arosa presentó esta mañana al centrocampista asturiano Mateo Arellano Jiménez (Avilés, 19/1/98), que llega para aportar experiencia y dotar de equilibrio y alternativas al equipo de Gonza Fernández, puesto que, aunque se trata de un pivote con buen pie y presencia física, también puede jugar de central en línea de tres. Mateo se convierte en el vigésimo tercer jugador de la plantilla, que completa sus 16 fichas sénior.

Centrocampista posicional, con buen golpeo de balón, despliegue físico y experiencia, acumula más de 150 partidos entre Segunda B y Segunda RFEF. Formado en el Real Avilés, dio el salto a la cantera de Mareo en su etapa juvenil. Su historia es la de una gran promesa del Sporting que apuntaba muy alto pero al que las lesiones le cortaron las alas. En su segundo año juvenil ya jubaba en el filial gijonés en Segunda B. Fue internacional sub 18, pero todo se empezó a torcer en un partido en Burgos. "Estábamos jugando en el Plantío y me cayó un rival en la rodilla. Tuve rotura parcial del ligamento cruzado, pero ahí Maestro, que era el médico del Sporting en ese momento, decidió no operar e hice tratamiento conservador que evolucionó bien".

Estuvo muchos meses sin jugar, ya que a raíz de la rehabilitación le surgió una hernia en la espalda, de la que tuvo que ser operado. "No me ha dado más problemas". Después optó por marcharse al Langreo, también en Segunda B, lo que le sirvió par retonar al filial del Sporting, llegando a debutar con el primer equipo en Copa del Rey con el Amorebieta, curiosamente el primer rival que visitará el Arosa en liga en septiembre. "Es un campo que es mejor pillar en esta época, porque yo fui a jugar en enero, creo recordar, y estaba muy pesado. El Amorebieta es uno de los clubes que yo creo que está llamado a ser de los que intenten ascender este año".

Cerrada su etapa en Mareo, fichó por el Numancia, con el que ascendió a Primera RFEF, pero en la última parte de la temporada, en abril de 2022, "la rodilla acabó de romper". Esa vez pasó por quirófano e inició una larga recuperación. Regresó en enero de 2024 al Langreo, después de entrenarse con el Avilés, antes de fichar en la UD Llanera, donde lo jugó todo en Segunda RFEF hace dos años.

"La historia de mi carrera está marcada por las lesiones, pero con el paso de los años te das cuenta que el pasado da igual, que hay que centrarse en lo que viene y desde ya estoy enfocado en ayudar al equipo a conseguir el objetivo", dice el avilesino, que en la última temporada llegó como fichaje estelar al Compostela, donde perdió protagonismo en el último tercio de la primera vuelta y acabó saliendo en enero para reforzar al Lealtad en Segunda RFEF. "A día de hoy todavía no sé lo que pasó en Santiago, no me entendí en ningún momento con el entrenador".

Mateo conoce muy bien la categoría. "A priori, por los equipos que veo y aunque es un tópico que se dice siempre, creo que va a estar muy igualada. Prácticamente cualquier equipo puede estar en la zona alta y en la zona baja". Y es que la Segunda RFEF es una liga sin zona media, ya que de 18 equipos bajan 5 directos y el sexto por la cola incluso puede verse involucrado en el play-out. "En todas las temporadas de cualquier equipo va a haber momentos malos donde hay que demostrar estar unidos", explica Arellano, que sabe de boca de compañeros como el propio Jorge Maceira, con el que ya coincidió en el Compostela, que "el día a día aquí es muy bueno, es una de las razones por las que he venido y creo que eso marca la diferencia en esos momentos más justos o más apretados".

El nuevo futbolista del Arosa ha estado entrenándose por su cuenta este verano, por lo que llega con buen tono físico, como demostró esta mañana en la primera sesión con sus nuevos compañeros. A la hora de definirse, señala que "soy un mediocentro que intenta ayudar a que el equipo esté organizado sin balón. Y pues me gusta tenerlo".

Justo un perfil diferente a lo que ya hay en plantilla y que sirve de complemento a jugadores como Remeseiro, Hugo García o Concheiro". Arellano también tiene es bastante determinante el balón parado, como lanzador o rematador.

Del Arosa tiene excelentes referencias. "Del club todo lo que me han dicho me han reforzado muy positivamente, ya que intentan que la gente esté a gusto. Y sé que la afición viene mucho al campo, que hay ambiente de fútbol y al final es un estadio de césped natural. Son otras de las razones por las que decidí venir".